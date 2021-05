Alonso: "Si tengo un rendimiento inferior a final de año, hablamos"

Alonso está completando su regreso a la F1 con la estructura de Enstone, con la que ganó los mundiales de 2005 y 2006, mientras que cuatro pilotos que compitieron en 2020 –Sebastian Vettel, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo y Carlos Sainz– también cambiaron de equipo para esta temporada.

Tras el Gran Premio de Emilia Romagna, en el que Alonso dijo que "no rindió bien", se habló mucho de las actuaciones y los primeros resultados de los pilotos que cambiaron de asiento (y en el caso del asturiano, de categoría), un reto que se ha hecho más difícil por el reducido tiempo de test en 2021 y la continuidad normativa de los coches.

En declaraciones a un selecto grupo de medios de comunicación, entre los que estuvo Motorsport.com, antes del GP de España de este fin de semana, Alonso ofreció su opinión sobre el tema.

"Sigo pensando lo mismo: que estoy en un momento de mi vida en el que me siento bien, y me siento capaz de conducir mejor que nunca", dijo en respuesta a la pregunta de Motorsport.com sobre los comentarios que había hecho durante la pretemporada sobre sus capacidades y el contraste con sus resultados en las dos primeras carreras de 2021.

"Pero, eso no significa que no encuentres dificultades al entrar en una nueva aventura, o en este regreso. Al mismo tiempo, tuve un fin de semana en el que no me sentí totalmente cómodo en Imola".

"Y el problema es que en la Fórmula 1 hay muchos medios de comunicación, muchos artículos, y desgraciadamente hubo dos semanas entre carreras, porque si fuéramos directamente de Imola a [Portimao], ¡se habría hablado mucho menos! Y también fue una coincidencia que no solo yo, sino que algunos otros pilotos no tuvieran total confianza en Imola".

"Algunos de ellos, cambiaron de equipo este año. Y esa fue una coincidencia que llevó a hablar mucho. Pero, en general, no pienso demasiado en eso, no me preocupo demasiado por ello".

Cuando se le preguntó sobre el reto de volver a la F1 después de dos años de ausencia y si estaba sufriendo en comparación con otros campeones que hicieron intentos exitosos de volver a ganar en el Gran Circo, Alonso negó tal sugerencia.

"No tiendo a estar de acuerdo con esto, y las cosas se están haciendo más grandes de lo que son. Fui el primero en admitir que no estaba al 100% en Imola, y que no estaba cómodo, y que probablemente tenía un rendimiento inferior", apuntó.

"Pero fue una carrera, y una en la que con ese bajo rendimiento terminé a dos décimas de segundo de mi compañero de equipo. Así que, ya sabes, no puede ser algo tan grande. Al final del año, hablamos".

"Al final del año, si tengo un rendimiento inferior al esperado durante toda la temporada, y todo ha sido más difícil de lo que se esperaba, de acuerdo, tal vez haya un punto para discutir realmente y profundizar en las cuestiones de por qué ha sido más difícil que para los demás o algo así".

Alonso actualmente es 12º en la general de pilotos, y Alpine es quinto en la de constructores, tras volver a sumar con el asturiano y Ocon en Portugal.

Las mejores fotos de Fernando Alonso en la F1 2021

