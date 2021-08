Alonso: "Es extraño que se repartan puntos en Bélgica"

Fernando Alonso también se mostró de acuerdo con la decisión de no disputarse el GP de Bélgica 2021 de Fórmula 1 después de dos vueltas detrás del coche de seguridad. No obstante, el asturiano dejó claro que no deberían haberse repartido puntos en una situación tan delicada como la que se vivió este domingo en Spa-Francorchamps.

La salida se retrasó inicialmente 10 minutos ante el aumento del aguacero que estaba cayendo sobre el circuito belga un minuto antes de la hora programada. De hecho, Dirección de Carrera avisó cuando los coches ya habían arrancado sus motores, preparados para salir detrás del Safety Car tras el accidente de Pérez en la vuelta de formación.

Dirección de carrera retrasó otras tres veces más la salida, hasta las 15:25h, esperando que el aguacero remitiera. Finalmente, aunque los coches dieron dos vueltas de formación detrás del SC con los neumáticos de lluvia extrema (azul), la bandera roja ondeó en pista.

Así, los coches permanecieron en el pitlane durante tres horas, hasta que Michael Masi, director de carrera, decidió dar la salida tras el Safety Car a las 18:17h. Pero tras dos vueltas bajo el coche de seguridad, volvió a ondear la bandera roja y a las 18:44 se dio por finalizada una "carrera" que quedará en la memoria de los aficionados y no de manera positiva.

"Fue la decisión correcta parar la carrera dadas las condiciones. Pero creo que es extraño que se puntúe por este fin de semana. Solo hubo una situación de bandera roja en la pista y tan solo dimos vueltas bajo el Safety Car, así que no fue una carrera", aseguró, contundente, el español tras bajarse de manera definitiva del Alpine A521 en 12ª posición.

"Todos los implicados se esforzaron al máximo, así que no es culpa de nadie, pero es una pena. A pesar de todo, los espectadores estuvieron increíbles durante todo el fin de semana y fue bueno verlos de vuelta sin importar el clima".

Posteriormente, en sus redes sociales añadió: "Estoy muy triste de no haber podido correr hoy, pero la visibilidad no lo permitió. Fans... sois increíbles y el corazón de este deporte. Hoy es doloroso. Aparte de eso, la suerte nos sigue siendo esquiva. Cada punto que logramos, lo hacemos después de una dura lucha y dando todo en pista, como debe ser. Pero, en cierto modo, nos hará estar orgullosos a final de año si logramos nuestros objetivos. Lo intentaremos de nuevo el próximo fin de semana".

Este próximo fin de semana la F1 volverá a Zandvoort 36 años después para celebrar el GP de Países Bajos, segundo de los tres eventos consecutivos de estas semanas.

