Alonso admite que no está haciendo "un gran trabajo" con un Aston "complicado"

El fin de semana de Alonso en el GP de México no está yendo según lo planeado, y aunque el viernes defendiera que había sido un día positivo a pesar de un aparatoso trompo y de acabar último, el sábado no terminó de mejorar, repitiendo otro error en Q1 y luego cayendo en la Q2.

El bicampeón, sin embargo, no tuvo problemas en confesar que le falta confianza en el AMR23 tras terminar 13º en clasificación, muy por delante sin embargo de un Lance Stroll que fue eliminado a las primeras de cambio, 18º.

Cuando Motorsport.com le preguntó lo que revelan sus trompos sobre cómo es llevar el Aston Martin en México, contestó: "Muy complicado. El viernes en las curvas de alta velocidad, perdí el coche, y el sábado lo perdí en los bordillos, perdí el coche.

"Parece que estamos siempre al límite con el agarre. Y hemos sido lentos en todas las sesiones. Así que no es una mala clasificación, ni nada por el estilo".

"Hemos estado sufriendo todo el fin de semana. Así que sí, complicado. Tenemos que trabajar todos juntos para volver a nuestro mejor nivel, que obviamente no es el que estamos mostrando".

Sin embargo, Alonso subrayó que el decepcionante rendimiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez no se debió sólo al coche: "Este fin de semana ha sido particularmente difícil para mí. No sé, quizás Lance estaba un poco más confiado este fin de semana, pero yo no".

"No estoy haciendo un buen trabajo este fin de semana, me he sentido siempre a contrapié, y no tengo confianza en el coche".

"Y como he dicho, un gran trompo el viernes a alta velocidad podría haber acabado contra el muro o algo así. Así que tampoco estaba en mi mejor momento, por lo que necesitamos mejorar todos".

Después de correr en el GP de Estados Unidos con un coche actualizado con el último paquete aerodinámico y otro con la versión vieja, Aston ha llevado a México el nuevo paquete, y el español cree que es lo correcto.

"Obviamente, también tuvimos la carrera de Austin, que nos sirvió para comparar los dos paquetes", dijo. "Y los resultados fueron claros a favor del nuevo".

"Así que no tenemos ninguna preocupación al respecto. Pero parece que ahora no tenemos mucha confianza en el coche. Conduciendo, no podemos sacar el máximo. Y eso penaliza mucho".

Y añadió: "También en esta pista, peredemos como una o dos décimas por curva. No es sólo un sector lo que estamos perdiendo. Ahora el tiempo por vuelta es cada vez más lento".

"Así que tenemos que encontrar más rendimiento. Como he dicho, todo el mundo está intentando hacerlo lo mejor posible. Así que sigo confiando en que mejoraremos de aquí a Abu Dhabi".

Fernando Alonso sugirió que los problemas actuales del coche van más allá de cuestiones específicas de configuración.

"No creo que sea la puesta a punto", dijo. "Hemos estado probando diferentes reglajes últimamente. Desde Singapur, creo que hemos estado experimentando un poco más con el coche".

"Además, en Austin tuvimos la oportunidad perfecta, saliendo desde el pitlane, para experimentar aún más".

"Y tuvimos las tres sesiones de libres aquí. Así que no creo que sea sólo la puesta a punto. Me parece que depende más del paquete y de que los pilotos nos sintamos un poco más seguros."

Alonso aun así cree que puede hacer una buena carrera este domingo: "Puntuamos en Austin saliendo desde el pitlane. Así que espero que podamos seguir sumando puntos saliendo desde la parrilla".

"Creo que rodar en tráfico detrás de otros coches siempre es una gran penalización aquí en México, por las temperaturas ydemás"

"Así que va a ser difícil para todos. Será una carrera de supervivencia, de correr para ver la bandera a cuadros, y veremos qué pasa también delante".