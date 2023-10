Ricciardo se siente "como el de antes" tras ser cuarto en México F1

En su segundo fin de semana tras una lesión en la mano que le dejó fuera durante cinco grandes premios, Daniel Ricciardo mostró un buen ritmo el viernes, cuando fue sexto en la FP2, y lo reafirmó con una cuarta posición en la clasificación del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1.

Tanto en la Q1 como en la Q2 contó contó con la ayuda de Yuki Tsunoda, que pudo centrarse en ofrecerle el rebufo al australiano, puesto que su cita en suelo mexicano se vio comprometida por una penalización al cambiar todos los componentes de la unidad de potencia, pero incluso sin su apoyo en la Q3, el de AlphaTauri logró clasificarse cuarto, entre los dos Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez.

En declaraciones a Sky F1, Daniel Ricciardo explicó que "comenzó el fin de semana con una configuración un poco diferente" con la que se sintió "cómodo". Combinado con lo que describió como un "chip positivo", expresó que había recuperado su confianza: "Sé que no he hecho mucho este año en lo que a carreras se refiere, pero me siento como el de antes".

"Y nota que sí, que puedo hacerlo bien. Muchas de las cosas que estaban", expresó el de los de Faenza. "Incluso en la FP3 de esta mañana, estaba noveno, y no estaba nada contento con mi vuelta, pero en lugar de estar frustrado con eso, me dio confianza para llegar a la calificación y pensar en que iba a estar entre los diez primeros".

El australiano dijo que ya se sentía positivo de cara al Gran Premio de México después de un decepcionante regreso en el Gran Premio de Estados Unidos, algo que describió de "bastante miserable": "Sinceramente, no lo digo ahora por el resultado, pero ya el domingo por la noche en Austin, solo quería que fueran los entrenamientos del viernes [en México]".

"Quería volver a subirme al coche, y sentía que había algunas cosas que se habían quedado sobre la mesa, había algunas cosas también con la puesta a punto que sabíamos que podíamos probar este fin de semana teniendo un formato más convencional [sin carrera al sprint]", explicó. "Así que sí, desde la primera vuelta de ayer [del viernes], me sentí muy confiado, y cuarto es tal vez un poco más de lo que pensábamos".

"Sin embargo, en la clasificación no se trataba de conseguir la Q3, se trataba de lo lejos que podíamos llegar, por lo que pienso que, como equipo teníamos confianza, pero creía que tal vez, con la vuelta perfecta, podría ser sexto o séptimo, no cuarto, así que está bien", comentó el australiano, quien reveló que conseguir una vuelta limpia fue una de las claves de su actuación.

"Es una pista única en la que corremos con la máxima carga aerodinámica, pero es muy resbaladiza, debido a la altitud", afirmó Daniel Ricciardo. "Es uno de esos circuitos en los que nunca puedes ser demasiado suave, porque no serás rápido, pero es una pista en la que no te puedes permitir ir muy rápido, es muy fácil que la vuelta se te vaya de las manos".

