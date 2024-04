GP China 2013: la clase magistral de Alonso en Shanghai con Ferrari

Un año antes de que comenzase el dominio de Mercedes en la Fórmula 1 con la introducción de los nuevos motores híbridos, hubo una época en la máxima categoría del automovilismo en la que los pilotos luchaban de tú a tú por las victorias desde diferentes equipos. Eso es lo que sucedió durante el 14 de abril de 2013 en el Gran Premio de China, en el que un intratable Fernando Alonso superó a todos sus contrincantes sin siquiera salir desde la pole position.

Fue Lewis Hamilton quien hizo el mejor tiempo en la sesión de clasificación en su temporada de estreno con los de Brackley, y marcó una referencia casi tres décimas más veloz que Kimi Raikkonen, mientras que el asturiano se veía relegado a la tercera plaza, con Nico Rosberg en sus talones. El otro de los monoplazas de Maranello, el de Felipe Massa, estaba en el quinto lugar, con Romain Grosjean justo por detrás para cerrar una tercera fila en la que no había ningún Red Bull, quienes a la postre acabarían siendo los dominadores con Sebastian Vettel después del cambio de la estructura de los neumáticos Pirelli, puesto que el alemán pudo hacerse con el que por aquel entonces fue el récord de triunfos consecutivos, con nueve.

Descubre a todos los ganadores del Gran Premio de China de Fórmula 1: Fórmula 1 Qué pilotos han ganado en China F1: poles, vueltas rápidas, podios...

En el momento en el que se apagaron los semáforos, el británico defendió su primera pole position con el equipo Mercedes, y los Ferrari fueron al ataque desde el inicio con una fulgurante salida en la que pusieron a Fernando Alonso y Felipe Massa justo en el difusor del líder, para alegría de sus mecánicos. Las debilidades de aquel W04 se hacían cada vez más evidentes con el paso de las vueltas con la degradación de las gomas, algo que fue un elemento común durante todo el año.

Los coches de rojo apretaban cada vez más, y en el mismo movimiento, ambos lograron la cabeza de la carrera a partir del quinto giro, en un momento en el que Lewis Hamilton se vio obligado a detenerse por primera vez para cambiar sus compuestos ya muy malheridos. Por detrás, Sebastian Vettel iba a la remontada tras partir noveno, y en uno de sus adelantamientos tuvo suerte de no ser embestido por Esteban Gutiérrez en la contrarecta, ya que el mexicano se pasó de frenada, y aunque no fue el alemán el blanco, lo fue Adrian Sutil, que también tuvo que abandonar por los años en su alerón trasero.

Algo similar pasó con Mark Webber, que tras salir desde el pitlane, impactó contra Jean-Eric Vergne en su intento de superarle, por lo que tuvo que ir a boxes para cambiar su alerón delantero. El australiano aprovechó para montar gomas nuevas, pero un mal ajuste en la rueda trasera derecha dejó a su neumático atravesando la pista y a él parado en una escapatoria con una penalización para la siguiente cita.

Con una fantástica estrategia, Fernando Alonso se intercambió el liderato con Sebastian Vettel, quien iba a otro plan con sus gomas, y el español protagonizó un bonito adelantamiento antes de llegar a la larga recta de atrás, sin la necesidad del DRS, e hizo su última detención para volver a pasar al germano en la primera curva, ya en la vuelta 43.

Desde ahí hasta la meta, el asturiano no cedió ni una sola milésima, incluso se escuchó una curiosa radio en la que su ingeniero, Andrea Stella, le decía que no hacía falta apretar tanto después de marcar la vuelta rápida, a lo que él respondió que no estaba yendo a fondo. Así pues, y tras 56 giros al circuito de Shanghai, Fernando Alonso regresó a lo más alto del podio desde el Gran Premio de Alemania 2012, en la que sería su penúltima victoria hasta el momento en la Fórmula 1, con más de diez segundos de margen con Kimi Raikkonen, y doce con Lewis Hamilton, que cerró las posiciones que dan derecho a descorchar el champán.

Sin embargo, y a pesar de toda la fiesta dentro del garaje de Maranello después de ver a su piloto ondeando la bandera del Cavallino Rampante tras bajarse del monoplaza, era Sebastian Vettel quien todavía estaba al frente del campeonato, con tres puntos de ventaja con respecto al finlandés de Lotus, aunque el español de Ferrari consiguió acercarse a las nueve unidades en un año que acabaría siendo para el teutón y su cuarta corona mundial.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!