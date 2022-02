Albon desvela los beneficios de su parón en la F1

Cargar el reproductor de audio

Albon tuvo la oportunidad de ayudar a Max Verstappen a conquistar el título de pilotos y cree que eso le ha dado una "visión global" de lo que es necesario para triunfar en la Fórmula 1, por lo que eso le coloca en una posición más fuerte en su regreso a la parrilla con Williams.

En 2021, el tailandés compitió en el DTM tras ser descartado por Red Bull y, a su vez, trabajaba como piloto reserva del equipo austriaco en el simulador de Milton Keynes.

Este martes, Albon pudo probar por primera vez el nuevo Williams FW44 en su primera salida a pista en el circuito de Silverstone y habló sobre sus sensaciones en general.

"Creo que haber pasado ese año fuera hace que tenga una visión un poco más global de lo que se necesita para ser un piloto top, en el sentido de que he podido ver todo lo que implica".

"A veces, cuando estás metido de lleno en un fin de semana de carreras, cuando vas a fondo, cuando estás en la pelea, solo ves la pista".

"El año pasado tuve un papel completamente diferente, se trataba de evolucionar el coche, de ver cómo funciona el equipo y de cumplir mis funciones de desarrollador de la mejor manera posible".

"Siento que hay mucha experiencia ahí, aprendiendo cómo trabaja un equipo de F1".

"Está claro que puedo usar eso para ayudar a Williams. Al mismo tiempo, hay cosas sobre las que he reflexionado y he estado pensando sobre cómo puedo hacer un mejor trabajo. Y la respuesta no es sencilla. Son un montón de pequeñas cosas en las que obviamente voy a trabajar todo el año. Todavía necesito subirme más al coche para poder ocuparme de ellas".

Albon trabajó en el proyecto RB18 para 2022 incluso después de haber fichado por Williams. Sin embargo, mientras probaba el nuevo coche en el simulador, decía no tener idea de cómo se iba a ver y sentir en la realidad.

"Sé, más o menos, cómo se siente el coche", dijo en una entrevista a Motorsport.com. "Pero es complicado compararlos porque los propios simuladores son diferentes, la forma en la que funcionan y cómo se sienten en cuanto al movimiento también es muy distinto".

"Obviamente puedes notar muchas cosas, pero poder aplicarlas lleva algo de tiempo y algo de experiencia".

"Claro que voy a usar todo lo que sé. Al mismo tiempo, yo no soy un aerodinamista, no sé cómo es el alerón trasero del RB18 o cosas así, solo las sensaciones que transmite".

"El simulador es bastante simple. Tienes dos ruedas en la parte delantera y estás dentro de un monocasco. Sí, es duro en ese sentido."

"Pero creo que lo que aportaré a Williams es la forma en la que se trabaja y cómo funciona el equipo, más que otros aspectos".

"Y, por supuesto, los coches también tienen elementos que siguen de un año a otro, incluso cuando las reglas cambian tanto como lo han hecho esta temporada".

"Los equipos siempre tienden a mantener sus ligeras sutilezas en los coches, es algo normal. Creo que tengo una idea de por qué el coche de Red Bull era rápido, y sé cómo sacaron el tiempo por vuelta".

"Al mismo tiempo, también sé por qué el Williams era rápido en algunos sitios y puedo ver cómo se resuelven estas cosas. Se trata de intentar de conseguir usar ese conocimiento que tengo para intentar hacernos más competitivos", concluyó.