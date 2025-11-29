Adrian Sutil ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos diez años, pero desde entonces ha desaparecido de la escena automovilística. A sus 42 años, el expiloto vuelve a los titulares, sin embargo, en el apartado de la justicia policial. Según informaciones del medio alemán Bild, fue detenido el jueves y posteriormente encarcelado en régimen de prisión preventiva.

Se había emitido una orden de detención contra Adrian Sutil, y la policía también llevó a cabo registros en el marco de una amplia investigación en Mónaco, Suiza y Sindelfingen (Alemania).

"Se registraron varias propiedades en colaboración con el departamento de investigación criminal de Baden-Württemberg", confirmó un portavoz de la fiscalía de Stuttgart. Al parecer, Adrian Sutil fue detenido en Sindelfingen, antes de ser puesto a disposición judicial en Stuttgart, donde un juez ordenó su detención.

Las circunstancias que rodearon su detención siguen sin estar claras, y aún no se han hecho públicos más detalles. La fiscalía no ha hecho comentarios sobre los cargos, pero los investigadores afirman que el ex piloto es sospechoso de "fraude agravado en banda organizada y abuso de confianza en banda organizada".

Adrian Sutil es conocido por haber estado involucrado en el comercio de coches de lujo en los últimos años. En 2020, saltó a los titulares tras un accidente en Mónaco al volante de un McLaren Senna LM.

Ahora entre rejas, el hombre que disputó 128 grandes premios de Fórmula 1 con Spyker, Force India y Sauber entre 2007 y 2014 ya había tenido problemas con la ley hace más de una década.

En 2011, un altercado en un club nocturno con Eric Lux, entonces copropietario de Lotus, saltó a los titulares. El piloto alemán fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso tras herir al empresario en el cuello con una copa de champán rota.

Tras esto, es probable que el ex piloto de Fórmula 1 tenga que acabar en la cárcel con prisión permanente.

