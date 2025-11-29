Verstappen apoya a Newey como jefe de Aston Martin: "Seguro que lo hará bien"

El campeón del mundo de F1 Max Verstappen apoya el ascenso de Adrian Newey como jefe de equipo de Aston Martin y espera que "lo haga bien" al frente de la escudería.

Tras la última remodelación de Aston Martin, el genio del diseño Newey asumirá el papel de director del equipo junto a su ya rol de máximo responsable técnico, como mano derecha del propietario Lawrence Stroll para liderar el ambicioso equipo de Silverstone.

Newey toma el relevo de Andy Cowell, que pasará a desempeñar el papel de director de estrategia y será el encargado principalmente de gestionar la integración del equipo y con sus socios Honda, Aramco y Valvoline en lo que respecta a la unidad de potencia.

Verstappen, que trabajó con Newey en Red Bull hasta que éste se marchó a principios de año, fue preguntado inevitablemente por el cambio y respaldó a su excompañero para que lo haga bien.

"Probablemente es algo que se ve en más equipos, ¿verdad? Que alguien más técnico asuma el papel de jefe de equipo. Y supongo que Aston va por el mismo camino. Quiero decir que tienes que preguntarles, por supuesto, por qué optaron por hacerlo. Pero esa es mi explicación lógica".

"Así que sí, me alegro de verlo. No sé, por supuesto, cuánto va a cambiar en la participación en el coche para Adrian. Pero estoy seguro de que lo hará bien", dijo el holandés.

Foto de: Aston Martin

Cuando se le preguntó si le sorprendía que Newey pasara a desempeñar el papel de jefe de equipo por primera vez en su larga carrera, asumiendo incluso más responsabilidades que su cometido habitual como jefe de diseño, Verstappen dijo: "Nunca he hablado de ello con Adrian. Nunca fue una opción en Red Bull, por supuesto, así que no sé cuál era su ambición o lo que sea, pero me alegro por él".

"Ahora está en un entorno de equipo diferente y, por supuesto, no puedo mirar en el equipo por qué o cómo o la razón por la que fue ascendido. Pero me siento aquí y lo disfruto. Me alegro por él y espero sinceramente que el equipo se beneficie de sus conocimientos al final del día".

El veterano piloto de Aston Martin Fernando Alonso dijo que estaba entusiasmado de que Newey aportara "la búsqueda ilimitada del rendimiento y la perfección. Y añadió: "Creo que con Adrian sólo hay un estilo, que es el rendimiento. No hay otra palabra. Es un gran competidor y gran líder".