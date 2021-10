La FIA aclara la sanción a Gasly por el incidente con Alonso

Durante la salida del Gran Premio de Turquía 2021, Pierre Gasly tocó la rueda trasera de Fernando Alonso en la primera vuelta, provocando que el piloto de Alpine hiciese un trompo y acabando con cualquier posibilidad de que el bicampeón del mundo sumara puntos.

A menudo, los contactos en la primera vuelta son considerados por los comisarios como un mero incidente de carrera, pero en esta ocasión, estuvieron de acuerdo en que Gasly debía ser penalizado.

Los comisarios descartaron el hecho de que el francés tuviera al Red Bull de Sergio Pérez en su interior cuando sucedió el incidente con Alonso fuera la causa del mismo.

Gasly recibió una penalización de cinco segundos, que cumplió en su parada en boxes, así como una suma de dos puntos en su licencia. Finalmente, terminó sexto, justo por detrás de Lewis Hamilton.

En su decisión, los comisarios determinaron que "Gasly causó un accidente con el coche #14 [Alonso] durante la primera vuelta. Gasly intentó negociar la curva 1 con Pérez por el interior y el coche #14 por el exterior. Alonso estaba ligeramente por delante de Gasly a la salida de la curva cuando ambos coches entraron en contacto, provocando el trompo de Alonso”.

"Los comisarios determinan que Gasly fue el principal culpable de la colisión, ya que no dejó suficiente espacio a Alonso, que circulaba por el exterior”.

"También hay que señalar que los comisarios no consideran este incidente como un contacto inevitable entre dos coches en la curva 1 de la vuelta 1, ya que Gasly no estaba intercalado entre dos coches cuando tocó al de Alonso".

Michael Masi subrayó que lo fundamental es que Gasly fue considerado responsable, de acuerdo con los procedimientos acordados antes de esta temporada.

"Una de las cosas, si nos remontamos al comienzo del año, antes del primer evento, fue que tras las negociaciones con los pilotos y los equipos, tuvimos que reducir un poco el principio de 'dejarles correr [libremente]", dijo.

"Y uno de ellos era el de los incidentes en la primera vuelta, y que si un piloto tenía toda la culpa de un incidente, entonces probablemente recibiría una penalización. En este caso, los comisarios determinaron que Pierre tenía toda la culpa del incidente. Como resultado, se impuso la sanción de cinco segundos".

Cuando se le pidió que comparara el incidente de Estambul con el contacto no sancionado en la primera vuelta entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en Imola, subrayó que los casos eran diferentes.

“Si nos fijamos en el caso de Max y Lewis, es uno de esos predominantemente bajo nuestras regulaciones. Para decirlo de una forma fácil de interpretar, en beneficio de todos, es que si alguien es totalmente culpable en la primera vuelta, habrá una sanción", añadió.

"Si se necesitan dos para bailar un tango, entonces es probable que en la primera vuelta [un incidente] quede en nada, o si hay más de dos coches involucrados. Pero si está bastante claro, entonces habrá una penalización".

Masi confirmó además que los comisarios habían investigado si la presencia de Pérez junto a Gasly había jugado un papel clave en el incidente.

“Esa fue una de las cuestiones por las que probablemente llevó un poco más de tiempo al principio, y es que obviamente Sergio estaba por dentro. Pero una vez que quedó claro a partir de todas las imágenes y todo lo disponible, se determinó una penalización de cinco segundos", recalcó.

El propio Gasly insistió en que la presencia de Pérez sí que jugó un papel fundamental, ya que estaba tratando de mantenerse alejado del Red Bull.

"Hubo contacto, y realmente no he visto las imágenes", dijo. "Desde mi punto de vista, estaba acorralado porque tenía a Sergio por mi interior y a Fernando por fuera, así que sinceramente no había espacio, pero sí hubo contacto. Cumplí la penalización, no sé si fue lo correcto o no. Tengo que ver las imágenes primero”.

"Vi que Fernando estaba ahí, también vi que Sergio estaba ahí, y traté de ir por donde podía. Sabemos que no suele ser una buena combinación cuando hay tantos coches. No se me ocurre ninguna otra situación similar, pero así son las cosas”, concluyó el joven piloto de AlphaTauri.