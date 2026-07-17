2026 Fórmula 1 GP de Bélgica
F1 en DIRECTO: la FP1 y FP2 del GP de Bélgica 2026 en Spa
Sigue en vivo y en directo la jornada del viernes del Gran Premio de Bélgica 2026 de F1 con la FP1 y la FP2, Live Timing, comentarios y mucho más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Los Racing Bulls se colocan quinto y sexto, por detrás de los Red Bull y Ferrari
Hadjar vuelve al frente de la tabla de tiempos con un 1:47.778
¡Colapinto pasa por boxes para cambiar el morro de su Alpine!
Ahora mismo, el mejor tiempo de Aston Martin lo marca Stroll, pero está a 5.8s de la referencia, muy muy lejos
1:48.237 de Verstappen con los medios
Los Red Bull lideran ahora mismo la FP1, con Leclerc tercero a 0.9s de Hadjar (es el único que ha usado blandos)
Salvo los Williams y Norris, todos los pilotos ya han marcado un tiempo
¡Y Hadjar con los blandos marca un 1:48.918!
Mejoran Hamilton y Verstappen, con el de Red Bull marcando un 1:49.307
1:50.654 para Russell, que ya escala al primer puesto
Primer tiempo del fin de semana en Spa... 1:53.734 para Checo
Variedad de neumáticos entre medios y duros, a excepción de Hadjar que ha salido directamente con blandos
Parece que hay prisa por probar cómo es este peculiar trazado de Spa con estos nuevos coches y, sobre todo, con las nuevas unidades de potencia
¡Salen muchos coches a pista, ya que había cola en el pitlane!
¡Arrancan los Libres 1 en Spa!
¡Todo preparado en Spa!
¡10 minutos!
¡Menos de 20 minutos!
Os recordamos que hoy en la FP1 no tendremos a Fernando Alonso, ya que será sustituido por segunda vez esta temporada por Jak Crawford para cumplir con el reglamento de la FIA y la aprición de los jóvenes talentos en Libres 1
¡Media hora para la FP1 del GP de Bélgica!
En Aston Martin han empezado a trabajar antes de salir a la pista
¡Confirmadas las mejoras de los equipos para Spa!
Mercedes y Williams atacan en Spa: las mejoras para el GP de Bélgica
Nueve equipos contarán con mejoras para el GP de Bélgica 2026 de la F1 en Spa, mientras Ferrari y Aston Martin se mantienen sin novedades técnicas.
¡Poco más de una hora para que todo arranque en Spa-Francorchamps!