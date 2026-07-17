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GP de Bélgica

2026 Fórmula 1 GP de Bélgica

Belgium
16 jul 2026 - 19 jul 2026
Spa-Francorchamps, BE

F1 en DIRECTO: la FP1 y FP2 del GP de Bélgica 2026 en Spa

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Los Racing Bulls se colocan quinto y sexto, por detrás de los Red Bull y Ferrari

Hadjar vuelve al frente de la tabla de tiempos con un 1:47.778

¡Colapinto pasa por boxes para cambiar el morro de su Alpine!

Ahora mismo, el mejor tiempo de Aston Martin lo marca Stroll, pero está a 5.8s de la referencia, muy muy lejos

 

 

1:48.237 de Verstappen con los medios

Los Red Bull lideran ahora mismo la FP1, con Leclerc tercero a 0.9s de Hadjar (es el único que ha usado blandos)

Salvo los Williams y Norris, todos los pilotos ya han marcado un tiempo

¡Y Hadjar con los blandos marca un 1:48.918!

Mejoran Hamilton y Verstappen, con el de Red Bull marcando un 1:49.307

1:50.654 para Russell, que ya escala al primer puesto

Primer tiempo del fin de semana en Spa... 1:53.734 para Checo

Variedad de neumáticos entre medios y duros, a excepción de Hadjar que ha salido directamente con blandos

Parece que hay prisa por probar cómo es este peculiar trazado de Spa con estos nuevos coches y, sobre todo, con las nuevas unidades de potencia

¡Salen muchos coches a pista, ya que había cola en el pitlane!

¡Arrancan los Libres 1 en Spa!

¡Todo preparado en Spa!

¡10 minutos!

 

 

¡Menos de 20 minutos!

Os recordamos que hoy en la FP1 no tendremos a Fernando Alonso, ya que será sustituido por segunda vez esta temporada por Jak Crawford para cumplir con el reglamento de la FIA y la aprición de los jóvenes talentos en Libres 1

¡Media hora para la FP1 del GP de Bélgica!

En Aston Martin han empezado a trabajar antes de salir a la pista

 

 

 

¡Confirmadas las mejoras de los equipos para Spa!

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