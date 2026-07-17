A qué hora es la clasificación de F1 en Spa (GP de Bélgica) y cómo ver

¡La primera sesión de fuego real! Este sábado se disputa la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026 en Spa-Francorchamps, junto a la última sesión de entrenamientos este fin de semana. Apunta a qué hora arrancará la lucha por la pole y cómo se podrá ver en vivo y en directo por TV u online en España.

A qué hora es la clasificación del GP de Bélgica de F1 2026 en España

A qué hora es la clasificación del GP de Bélgica (Spa) de Fórmula 1 2026 en España: a las 16:00h.

Después de un GP de Gran Bretaña que alteró mínimamente el horario, la clasificación de este sábado en Spa-Francorchamps vuelve a disputarse en el habitual horario europeo, es decir, a las 16:00 horas tanto en horario local como en la España peninsular.

Eso quiere decir que los aficionados de Latinoamérica tendrán que madrugar un poco más, ya que por ejemplo en México tendrán que levantarse a las 08:00h para ver cómo clasifica Sergio Pérez, mientras que en Argentina para ver a Franco Colapinto tendrán que hacerlo a partir de las 11:00h de la mañana del sábado.

La clasificación se llevará a cabo con el habitual formato de una Q1 de 18 minutos y seis pilotos eliminados, una Q2 de 15 minutos y otros seis pilotos eliminados, antes de llegar finalmente a una Q3 en la que los 10 pilotos más rápidos lucharán por la pole y las cinco primeras filas de la parrilla durante 12 minutos.

A qué hora son los Libres 3 del GP de Bélgica de F1 2026

A qué hora fue la FP3 de F1 del GP de Bélgica (Spa): a las 12:30 de España y hora local

La tercera y última sesión de entrenamientos del fin de semana abrirá la jornada del sábado en cuanto a F1 se refiere, ya que arrancará a las 12:30h de España y durará 60 minutos en total. Será la última oportunidad para que los equipos ajusten sus coches y motores al peculiar circuito de Spa.

Los aficionados de Latinoamérica, si quieren ver la FP3 este sábado, deberán madrugar bastante ya que en México será a las 04:30h y en Argentina a las 07:30h.

Horarios completos: Fórmula 1 Horarios del GP de Bélgica de F1 en Spa y cómo verlo

Cómo se puede ver por TV la clasificación del GP de Bélgica 2026 de F1

Dónde se puede ver la clasificación del GP de Bélgica (Spa) de F1 en España: DAZN F1, desde las 13:00h.

En España, para ver el GP de Bélgica y el resto de la temporada al completo es necesario tener contratado DAZNF1, ya sea a través de su propia plataforma de streaming (donde este domingo también retransmiten la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina) o a través de cualquier operadora que cuente con sus servicios.

Obviamente, la retransmisión de TV cuenta con un previo de una hora que arrancará a las 15:00h en España, con los comentarios y análisis Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella, junto a un postclasificación en el que se emitirán las mejores declaraciones.

Estamos en la obligación de recordarte que en Motorsport.com también te contaremos todo lo que suceda en Spa-Francorchamps este sábado con un directo con live timing, tiempos, posiciones y mucho más. Además, aquí podrás encontrar en todo momento tanto noticias, vídeos, declaraciones, fotos, etc.

En Latinoamérica una vez más será ESPN a través de Disney+ quien sea el encargado de retransmitir la clasificación del GP de Bélgica en al mayoría de países, aunque con alguna excepción importante:

En Argentina también se podrá ver por Fox Sports y en México se retransmitirá por Sky Sports e Izzi Sports. A diferencia de España, todos los países de Latam también pueden contratar el servicio oficial de la categoría; F1 TV.

¿Quién ha hecho más poles en el GP de Bélgica en Spa?

El rey de las poles en Spa-Francorchamps es Lewis Hamilton con seis, por delante de las cuatro de Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna. Con tres poles tenemos cuatro pilotos: Charles Leclerc, Graham Hill, Mika Hakkinen y Alain Prost.

Del resto de pilotos en activo, Max Verstappen, Carlos Sainz y Lando Norris han hecho la pole en Spa en almenos una ocasión.

¿Se sumará a la lista un nuevo nombre? ¿Como por ejemplo uno de los Mercedes?

Resultados del GP de Bélgica 2026 de la F1 este viernes