F1 en DIRECTO: test 2026 en Barcelona, jueves
Sigue en vivo y en directo en este enlace la jornada del test de F1 2026 en Barcelona de este jueves, el cuarto y penúltimo día de Shakedown en el Circuit.
Clasificación en directo
Resumen
-
- Mercedes tiene el mejor tiempo del momento hasta ahora, un 1:17.081 de Andrea Kimi Antonelli por la mañana. Russell, el más rápido de la tarde, con un 1:17.167.
- El cuarto día de pruebas privadas en Barcelona empezó a las 9:00 h. Mercedes, Cadillac, Racing Bulls, Ferrari y McLaren en pista. Se espera que Aston Martin lo haga por la tarde. Haas, Red Bull, Audi y Alpine no ruedan hoy
Live Text
¡Muchas gracias por seguir junto a nosotros este cuarto día de test privado en Barcelona! Mañana se disputará la última jornada del shakedown y en Motorsport.com os la volveremos a contar en directo... ¡Y ojo! Porque se espera a Fernando Alonso en pista con el Aston Martin AMR26.
¡Hasta mañana, se despide un servidor, pasen buena noche!
Lance Stroll, Aston Martin
Foto de: Aston Martin Racing
Sergio Pérez sigue detectando problemas en el Cadillac
Pérez habla de "problemas en el motor, coche y partes electrónicas"
Para Sergio Pérez y Cadillac, su segundo día en el shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya con su nuevo coche de F1 2026 fue bastante productivo.
¿Cómo van las emociones después de haber visto por primera vez el Aston Martin AMR26?
Honda no parece muy preocupada, han presumido de sonido de motor
Suspensión push-rod delantera y push-rod trasera en el AMR26. ¿Que qué es eso? Bueno, aquí lo repasamos
Push rod o pull rod: el dilema que las reglas de F1 2026 han vuelto a poner de moda
Muchos equipos están regresando al esquema con el tirante, guiados sobre todo por exigencias aerodinámicas y por los nuevos alerones delanteros, que influyen en geometrías y flujos más que el factor mecánico.
El plan original de Aston era darle hoy a Stroll y mañana a Alonso, pero con tan poocas vueltas que ha dado el canadiense, entendemos que mañana repartirán la jornada. La duda es si Alonso estará por la mañana o cerrará el test por la tarde
¡Otros no están mejor! McLaren rodó por la mañana y no por la tarde, y han admitido un problema en el sistema de combustible
Después de salir a la pista y estrenar el AMR26, el objetivo ahora el viernes será limitar la diferencia de kilómetros con respecto a los rivales, teniendo en cuenta que todos los demás equipos han tenido (o tendrán) la oportunidad de completar tres días completos de trabajo. Aston Martin, por su parte, solo podrá contar con un día y un par de vueltas.
Sin embargo, tras temer tener que renunciar a los test, como le ocurrió a Williams, el mero hecho de estar presentes en España ya supone un respiro
¡ARRIBA ESE ÁNIMO!
Y ya sabíamos, se trata de un proyecto ambicioso, pero aún en fase de maduración. Es cierto que en los últimos años Aston Martin ha invertido mucho en sus infraestructuras, con un nuevo túnel de viento y un simulador actualizado, pero se necesita tiempo para combinar todos esos elementos, incluidos los numerosos técnicos de primer nivel que han llegado a Silverstone, como Adrian Newey y Enrico Cardile.
Intentemos ser positivos: el hecho de haber completado algunas vueltas hoy al menos ofrece a Aston Martin la oportunidad de realizar los primeros análisis esta misma noche y preparar el trabajo para mañana.
Mientras nos recomponemos un poco del susto, te dejamos el resumen de la tarde
Test F1 2026 en Barcelona: ¡Aston Martin debuta! Mercedes sigue brillando
El cuarto día de shakedown en Barcelona no ha podido ser más emocionante con el tardío estreno del Aston Martin AMR26 y un Mercedes que sigue presionando.
Bueno, sabíamos que el AMR26 tendría este doble filo. Diseñado por Newey, y con motor Honda, ante un nuevo reglamento técnico y de motores... Veremos qué ha ocurrido y si explican algo, pero seguro que tú también pensabas que podría suceder
¡El Aston se ha quedado tirado antes de entrar al pitlane...! Bueno...
Espérate... ¡EL ASTON MARTIN AMR26 SE HA QUEDADO PARADO! ¡Bandera roja!
¿Osea, es que habéis visto esa parte trasera también?
Lo que nos gusta del Aston Martin es que es MUY diferente a los demás. Bueno, sabemos que eso conlleva un riesgo, pero es un diseño de Newey y elegimos creer
Ha habido que esperar tres jornadas y media... bueno, realmente casi cuatro jornadas, salvo una hora... ¡pero parece haber merecido la pena!
¡Y sale otra vez a pista el AMR26! Se celebra, no queríamos que su estreno se quedara en una vuelta de instalación, ¡veremos cuántas vueltas da! Aunque quedan siete minutos...
¿Habéis visto ese recorte de los pontones? ¿Esa forma de la cubierta motor? ¡¿Esos aletines junto a la caja de aire!? Te lo analizaremos más, pero qué maravilla
Foto: ¡así es el Aston Martin AMR26 de Alonso diseñado por Newey!
El Aston Martin AMR26 con motor Honda y diseñado por Adrian Newey, que llevarán en el mundial 2026 de F1 Fernando Alonso Alonso y Stroll, se ha estrenado en Barcelona.
De verdad, estoy ensimismado con el AMR26, siento crear hype
Me tienen que calmar ahora mismo, ¡pero se ve un coche muy muy muy interesante! Habrá que ver el motor... y si luego es tan rápido como parece