Después de salir a la pista y estrenar el AMR26, el objetivo ahora el viernes será limitar la diferencia de kilómetros con respecto a los rivales, teniendo en cuenta que todos los demás equipos han tenido (o tendrán) la oportunidad de completar tres días completos de trabajo. Aston Martin, por su parte, solo podrá contar con un día y un par de vueltas.

Sin embargo, tras temer tener que renunciar a los test, como le ocurrió a Williams, el mero hecho de estar presentes en España ya supone un respiro

