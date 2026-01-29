Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Pérez habla de "problemas en el motor, coche y partes electrónicas"

Para Sergio Pérez y Cadillac, su segundo día en el shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya con su nuevo coche de F1 2026 fue bastante productivo.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Cadillac Communications

El segundo día de Cadillac en el shakedown del Circuit de Barcelona-Catalunya estuvo protagonizado por Sergio Pérez, ya que se puso al volante del primer monoplaza de Fórmula 1 del equipo americano para intentar obtener más datos tras saltarse dos días de rodaje después de salir a la pista el lunes. 

Tras las 44 vueltas completadas en la primera jornada de pruebas (33 de Valtteri Bottas y 11 del mexicano), Checo pudo sumar otros importantes 38 giros para que los ingenieros del equipo sigan descubriendo y analizando cada detalle del monoplaza.

Aunque Sergio Pérez afirmó que el día fue más positivo que el primero (lunes), reveló que aún se están encontrando muchos problemas en el coche a estas alturas de los test.

"Sí, fue un día mucho mejor. Obviamente, hicimos muchas pruebas y recopilamos mucha información", dijo antes de añadir: "Todavía estamos enfrentando algunos problemas, lo cual es genial, creo que era exactamente lo que necesitábamos hoy. Creo que estamos mejorando con cada vuelta. Ha sido un día positivo, así que espero que mañana, con Valtteri, podamos tener otro día positivo".

Resumen de la jornada:

Cuando se le pidió que ahondase en los problemas que se están encontrando, el piloto mexicano no quiso dar demasiados detalles: "Más que sorpresas, problemas. Problemas en varios aspectos: en la unidad de potencia, en el coche, en algunas cuestiones electrónicas".

Sin embargo, Checo cree que descubrir todos estos problemas en el shakedown es una buena noticia.

"Pero creo que eso es genial, porque significa que aquí están pasando cosas y que tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo siendo un equipo nuevo. Así que, sí, son tiempos emocionantes".

Después de un año alejado de la Fórmula 1 y teniendo en cuenta el cambio radical de la normativa, que ha dado coches muy diferentes, desde la FOM preguntaron a Pérez cómo estaba siendo su adaptación y su regreso a la categoría.

"Sí, estoy [más cómodo]. Estamos empezando a explorar el coche, la configuración, las direcciones que queremos seguir. Así que creo que va bien", dijo para finalizar el piloto mexicano de Cadillac, que hará su debut esta temporada en el Gran Circo.

Lo último:
Sergio Pérez, Cadillac F1 Team

Sergio Pérez, Cadillac F1 Team

Foto de: Sergio Perez

Mejores comentarios

