El Aston Martin AMR26 se estrena con una bandera roja en Barcelona

Después de mucha espera, el Aston Martin AMR26, la primera creación de Adrian Newey en el equipo de Silverstone, salió al asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya con Lance Stroll al volante y a falta de únicamente una hora para la bandera a cuadros en el cuarto día de shakedown de Fórmula 1 2026.

En su primera salida, el piloto canadiense sólo dio una vuelta de formación y regresó a boxes, antes de volver a salir a la pista para completar unos pocos giros más y recoger algunos datos para analizar.

Sin embargo, el Aston Martin AMR26 acabó la jornada del jueves provocando una bandera roja al quedarse detenido antes de llegar al pitlane, pero se desconoce todavía si se debe a un problema en el chasis, en la nueva unidad de potencia Honda o a un simple plan que ya estaba programado de antemano con la gasolina.

Pero todavía no es motivo para encender la alarmas, ya que cabe recordar que estas han sido las primeras vueltas del AMR26 en la pista, algo que muchos equipos hicieron antes incluso de llegar a Barcelona, por lo que es habitual que sucedan cosas así, que en muchos casos son además unas comprobaciones que realizan los equipos con sus coches nuevos.

Por otro lado, también Honda está estrenando su nueva unidad de potencia, con muchos cambios y ajustes que todavía están por averiguar. En definitiva, son muchas cosas a las que tanto el equipo de Silverstone como el motorista japonés deberán acostumbrarse.

Por eso motivo, la jornada de mañana viernes, la cual te contaremos en vivo y en directo de nuevo aquí en Motorsport.com será clave para el equipo antes de volver a la fábrica a estudiar todos los datos recogidos y volar hacia Bahrein para disputar las dos pruebas oficiales de pretemporada.

Además, mañana Fernando Alonso estará al volante del nuevo Aston Martin AMR26 con motor Honda de Adrian Newey, aunque debido al poco rodaje de hoy de Lance Stroll después de la demora para hacer el estreno en la pista del Circuit de Barcelona-Catalunya, sería lógico que ambos compartiesen la jornada.

Aston Martin AMR26