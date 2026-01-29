McLaren F1 explica el "problema" que le impidió rodar en la tarde del jueves

McLaren comenzó este jueves su segundo día de pruebas en Barcelona. El vigente campeón del mundo se hizo esperar en estas pruebas, ya que se perdió las dos primeras jornadas, antes de aparecer el miércoles con Lando Norris al volante del MCL40.

Durante este primer día, McLaren tardó en salir de boxes por la mañana y volvió a hacerlo por la tarde, pero aun así completó 76 vueltas. Este jueves, Oscar Piastri tomó el relevo. El australiano pudo dar 48 vueltas por la mañana, pero no volvió a la pista por la tarde, ya que el MCL40 tuvo un problema con el sistema de combustible que requirió "numerosas investigaciones".

"Es una pena no haber podido rodar esta tarde, porque cada minuto en la pista es valioso en una fase tan temprana de la temporada", declaró Mark Temple, director técnico de rendimiento de McLaren. "Hemos detectado un problema en el sistema de combustible, lo que nos ha impedido realizar todas las vueltas que queríamos hoy".

"El coche es muy complejo, por lo que decidimos llevarlo al garaje y desmontarlo para comprender completamente el origen del problema, antes de la sesión de mañana", añadió.

Pese a todo y gracias a sus 124 vueltas acumuladas en dos días, McLaren ve el lado positivo: "Tenemos un buen conocimiento de la base del coche. En esta prueba, lo más importante para los pilotos es comprender cómo funciona el nuevo coche, cómo interactúa la unidad de potencia y el proceso de gestión de la energía. Oscar ahora tiene buenos puntos de referencia al respecto, así como una idea del comportamiento del chasis".



"En general, no nos hemos encontrado con nada realmente inesperado. El comportamiento y la maniobrabilidad del coche son los que habíamos previsto, por lo que nada pilla por sorpresa a los pilotos. Se trata simplemente de aprender y familiarizarse con el coche y, luego, con más tiempo, intentaremos evolucionarlo o ajustarlo".

"Se trata de una prueba de shakedown, cuyo objetivo es ayudarnos a identificar posibles problemas para poder comprenderlos y resolverlos de cara a Bahrein. Ese es nuestro principal objetivo de cara a la última jornada de mañana", concluyó el director técnico de rendimiento de McLaren en la Fórmula 1.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: McLaren