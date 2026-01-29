Ir al contenido principal

Noticias
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Aston Martin AMR26 para la F1 2026: primeras conclusiones técnicas

Tras saltarse los tres primeros días de test, Aston Martin finalmente estrenó el AMR26 en Barcelona y en Motorsport.com realizamos un primer análisis técnico.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin

¡Por fin hemos podido ver el primer Aston Martin de Adrian Newey! Con Lance Stroll al volante, el AMR26 finalmente ha dado sus primeros pasos en la pista del Circuit de Barcelona-Catalunya, provocando así también el debut la nueva unidad de potencia Honda. Dejando a un lado a Williams, el equipo de Silverstone ha sido, de hecho, el último en llegar al shakedown.

Algunos componentes fundamentales no llegaron hasta última hora del miércoles, lo que obligó a los mecánicos a correr contra el reloj para completar la preparación del coche e intentar al menos dar algunas vueltas hoy, con el debut en pista alrededor de las 17:00h de la tarde de jueves.

Desgraciadamente, el debut duró poco, ya que, tras completar unas pocas vueltas, Stroll se vio obligado a detenerse en la pista, lo que provocó la salida de la bandera roja. Sin embargo, el hecho de haber podido dar algunas vueltas  al menos ofrece la oportunidad de realizar los primeros análisis.

En las primeras imágenes se observan unos bajos con un largo deslizamiento bastante inclinado. La entrada de los radiadores presenta un labio inferior más pronunciado y avanzado, lo que da lugar a un llamativo undercut. Junto a la cabina también hay dos apéndices verticales para gestionar las turbulencias que se generan en esa zona, como ya se vio en el coche del año pasado.

La parte superior de la tapa del motor, especialmente detrás de la caja de aire triangular de la que sobresalen dos "cuernos" laterales para gestionar los flujos, parece bastante estrecha, hasta el punto de dejar espacio para una aleta bastante pronunciada. Todo parece indicar que los técnicos han optado por no concentrar en la parte superior algunos elementos del sistema de refrigeración.

En la tapa del motor también se aprecia una amplia abertura, con un estilo similar al del Ferrari SF-25 y el McLaren MCL39 del año pasado, pero de dimensiones más generosas, para evacuar el aire caliente procedente de la unidad de potencia Honda.

En cuanto a las suspensiones, el AMR26 apuesta por el push-rod tanto delante como detrás.

A simple visto y pese a tratarse de la primera versión del coche, se trata de un proyecto ambicioso, pero aún en fase de maduración. Es cierto que en los últimos años Aston Martin ha invertido mucho en sus infraestructuras, con un nuevo túnel de viento y un simulador totalmente actualizado, pero necesita tiempo para adaptar todos estos elementos, incluidos los numerosos técnicos de primer nivel que recientemente han llegado a Silverstone, como Adrian Newey y Enrico Cardile.

