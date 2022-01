Loeb y Gutiérrez continúan en XE con el equipo X44 de Hamilton

Cargar el reproductor de audio

El dúo formado por Loeb y Gutiérrez terminó subcampeón en la campaña inaugural del campeonato de carreras de todoterrenos SUV totalmente eléctricos después de liderar las cinco tablas de clasificación combinadas.

Los problemas con la dirección asistida y sus derivaciones contribuyeron a que la pareja no ganara una ronda hasta la última cita en Dorset, donde sellaron el segundo puesto por detrás del equipo Rosberg X Racing.

Aunque los dos equipos empataron a puntos, un legado de cambios persistentes en el formato y en el sistema de puntuación, provocó que RXR se llevase el título gracias a sus tres victorias.

Como se esperaba, el nueve veces campeón mundial de rally Loeb y la especialista en cross-country Gutiérrez regresarán al equipo X44 para 2022, cuando McLaren Racing también se una a la parrilla.

Loeb fue uno de los pilotos de más alto nivel en la primera temporada de Extreme E y presionó al diseñador de automóviles Spark Racing Technology para que hiciera que la maquinaria fuera más robusta.

Mientras tanto, Cristina Gutiérrez luchó contra las fracturas de vértebras sufridas en un evento de rally en Kazajistán durante la segunda mitad de la temporada.

Loeb, que ganó su evento nº 80 en el Campeonato del Mundo de Rallys el pasado fin de semana cuando triunfó junto a M-Sport en la apertura de la temporada en Montecarlo, dijo: "Estoy muy feliz de volver a conducir para X44 en la segunda temporada de Extreme E".

"El año pasado fue un gran desafío para nosotros, tuvimos muchos problemas con el vehículo y también algo de mala suerte, pero llegamos a la cima de la clasificación en todas las carreras y terminamos el año con una victoria y empatados a puntos del campeonato, así que somos ¡optimistas!".

"Creo que los otros equipos son muy fuertes, pero Cristina y yo hemos demostrado que sabemos ganar carreras en algunos de los terrenos más difíciles del mundo, por lo que daremos todo para conseguir más podios".

Antes de que comience la nueva temporada en Neom, Arabia Saudí (dejando atrás la ubicación del desierto de AlUla utilizada en 2021) del 19 al 20 de febrero, Cristina Gutiérrez dijo: "Estuvimos muy cerca de ganar el campeonato el año pasado y ahora 'estoy aún más motivada y emocionada de poder pilotar bien y presionar para conquistar la primera posición en 2022".

"Desde que me uní al equipo por primera vez, he aprendido mucho y me siento más fuerte y más rápida en cada carrera, así que estoy emocionada de volver a subirme al coche y demostrar lo que puedo hacer".

"También tengo muchas ganas de explorar el planeta y aprender más sobre los lugares en los que corremos. Destacando los desafíos del cambio climático que enfrentan los entornos donde corremos, espero educarme más sobre lo que podemos hacer para ayudar", concluyó la española.