Alonso explica su incidente en Le Mans

El coche del equipo FA/RB AllInSports que comparten los ex pilotos de F1 con los simracers Olli Pahkala y Jarl Teien, se detuvo en la entrada de la curva de Mulsanne poco después de que Alonso entrase al pitlane para su primera parada de la carrera.

Fernando Alonso explicó en un video publicado en Twitter que cuando entró al pitlane, el coche #14 recibió una penalización por el incidente que tuvo al inicio de carrera con el Porsche #94 conducido por Simona de Silvestro.

La sanción impidió que pudiera cargar combustible, ya que el software del juego obligó al coche a cumplir la penalización sin recibir asistencia. Al salir, se quedó detenido sin gasolina.

"Aquí estamos, no son las 24 horas virtuales de Le Mans que esperábamos", dijo Alonso en sus redes sociales. "Una combinación entre un fallo humano y un error del juego nos ha dejado en una mala situación. Los directores de carrera nos sancionaron cuando estábamos en el pitlane, lo que es bastante inusual. El juego no te permitía evitar esa sanción para hacerla la vuelta siguiente y poner gasolina. Así que se cumplió la sanción, pero no pudimos poner gasolina o neumáticos. No teníamos gasolina para hacer la vuelta".

"Nadie esperaba esta sanción mientras estábamos en el pitlane. Desafortunadamente, no ha sido la carrera que esperábamos porque creo hicimos una buena preparación. Nos divertiremos en la próxima. Veremos si podemos hacer otra carrera pronto con este súper equipo. Disfrutad".

Pasadas cinco horas de carrera, el equipo 2 SEAS Motorsport, lidera la carrera que se encuentra detenida por bandera roja.

