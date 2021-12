Extraño positivo por COVID-19 de Sara García a tres días del Dakar

La participación de la piloto de Yamaha en el Rally Dakar 2022 se encuentra ahora mismo en el aire. Sara García llegó a Yeda el pasado lunes y se sometió a un test PCR de la organización. Tras dar positivo por COVID-19, le comunicaron que no podría tomar la salida el día 1 de enero, pero ante el aumento de contagios se están repitiendo los test a los competidores.

Según ha podido confirmar Motorsport.com, la zamorana se someterá a un nuevo test el jueves y dependiendo del resultado podrá participar o no en el que sería su cuarto Dakar.

"El protocolo de ASO en principio era estar siete días de cuarentena", explicó Sara García desde Yeda a Teledeporte. "No había una segunda prueba. Hoy por la mañana han cambiado el protocolo. Tenemos que venir a realizarnos otra PCR y a esperar el resultado. A ver si cambia y ha sido un falso positivo, ya que hemos tomado todas las precauciones habidas y por haber. Hemos dado negativo en una anterior PCR y Javi ha dado negativo. He estado encerrada con él esta última semana. Me parece muy extraño. Vamos a esperar a ver qué pasa".

Lo chocante del caso es que Sara García ha convivido con su pareja, el también participante Javi Vega, y él sí ha superado el test, lo que les hace confiar en que haya sido un falso negativo.

"Nosotros llegamos de los primeros, el día 27", comentó Javi Vega. "Ese mismo día nos hicieron la prueba y al siguiente nos dieron los resultados. Yo he dado negativo y ella, positivo, lo cual es un poco raro porque convivimos y dormimos en la misma cama. En un principio le dijeron que está fuera de carrera. Que se acabó su aventura. Está dando positivo mucha gente y le van a repetir el test a ver si hay suerte. Hay que esperar unos días. De momento, Sara está fuera. Mañana día 30 le van a hacer la prueba para ver si es negativo y el 31 tenemos un resultado. Yo mientras le estoy preparando todo en la moto, pero si puede va a tener la moto perfecta".

Después de disputar tres ediciones del Rally Dakar en la categoría Original –sin asistencia–, la piloto zamorana se disponía a afrontar una nueva etapa en su carrera deportiva en 2022 puesto que iba a competir con apoyo oficial de Yamaha, por primera vez con asistencia.

Sara García abandonó en su debut en el Dakar en 2019, pero llegó a meta en su segundo intento en 2020 (86ª) y en 2021 volvió a hacerlo (44ª).

La campeona del mundo de Bajas en 2017 había pilotado una Yamaha de enduro modificada en las anteriores ocasiones, pero para esta edición iba a disponer de una Yamaha WRF 450 Rally Réplica, que le debería ofrecer mayor fiabilidad mecánica y mejorar la clasificación del año anterior.