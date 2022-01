¡Javi Vega le pide matrimonio a Sara García en el podio del Dakar!

La 44ª edición del Rally Dakar ha llegado a su final este 14 de enero de 2022 y no lo ha podido hacer de una forma más especial para Sara García y Javi Vega. La pareja se enfrentaba a su cuarto Rally Dakar después de participar en las últimas tres ediciones de 2019, 2020 y 2021. El reto este año era que la zamorana fuera la mejor mujer de la general, algo que finalmente ha logrado la holandesa Mirjam Pol.

García completó la etapa 12 que unía Bisha y Yeda en la posición 78, un resultado que le dejó 75ª en la clasificación general, tercera entre las féminas, y acabando su tercer Rally Dakar de forma consecutiva.

Vega, su compañero de equipo, también logró llegar a meta en la última etapa de la 44ª edición de esta histórica carrera. El piloto español lo hizo varias posiciones por detrás de Sara, concretamente 85º, algo que también le llevó a terminar el Dakar por detrás, en el puesto 87, con una diferencia de unas cuatro horas respecto a su acompañante.

Sin embargo, lo más estacado llegó en el podio final, cuando el madrileño se acercó a Sara García para hincar rodilla y pedirle matrimonio en uno de los momentos más especiales que se pueden imaginar para dos dakarianos y amantes del motor como ellos.

Entre sonrisas, lágrimas y emociones, ella dijo "Sí" y ambos se fundieron en un fuerte abrazo que por un momento eclipsó la ceremonia de la carrera más dura e histórica del mundo del motor.

Tras acabar la jornada, Sara García se mostró más que satisfecha por haber concluido una nueva edición del Dakar: "Hoy ha sido una etapa que era corta, eran 165 km, pero guay, guapos... Había muchísima piedra al principio y ríos secos con mucha arena, también había muchas huellas ya porque salíamos los 70º u 80º".

"Nada más salir, en el km 85 nos hemos encontrado a un tío que ya se había destrozado, así que hemos relajado, he bajado el ritmo, em he centrado en navegar y en no caerme y aquí estamos ya (en meta)", concluyó.

Sara García y Javi vega se piden matrimonio 1 / 3 Foto de: A.S.O. Sara García y Javi vega se piden matrimonio 2 / 3 Foto de: A.S.O. Sara García y Javi vega se piden matrimonio 3 / 3 Foto de: A.S.O.