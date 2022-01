El mal sueño de Sara García antes del Dakar acaba con final feliz

Yeda.- Nunca antes la palabra “negativo” había significado algo tan positivo y emotivo en el Dakar. Las lágrimas inundaban sus ojos claros como una cascada en primavera. Una sonrisa más grande que el interminable parque de asistencia en los alrededores del estadio King Abdullah se abría paso bajo la doble mascarilla. Pasadas las 12.00 hora local (10:00 CET), Sara García acababa de recibir el OK de los médicos de ASO para disputar la 44ª edición del rally más duro del mundo.

La piloto zamorana, que este año corre con una Yamaha WRF 450 Rally Réplica, ha pasado unas últimas 48 horas de máxima tensión y con mil y una emociones que le han desbordado todos los rincones de sus 1,73 metros de altura. Pero el alivio y la alegría del “negativo” en COVID-19 de este viernes han llegado justo a tiempo para la Prólogo del día 1 de enero (Yeda - Ha’il).

“Creo que ha sido una etapa 0 que nunca me hubiese imaginado que tendría que hacer. A partir de ahora, creo que esto va a ser todo Hollywood, en comparación. Ha sido súper duro estar encerrada dos días y medio en el hotel con esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Me dio tiempo a hacerme todo tipo de cábalas en la cabeza de lo que podía llegar a suceder: que estaba dentro de carrera, que estaba fuera, que aplazaban el inicio por tantos positivos… psicológicamente estaba preparada para cualquier resultado. Pero sin duda ese negativo era lo que esperaba”, comenta emocionada a Motorsport.com tras cumplir con las verificaciones administrativas en Yeda.

“La verdad es que lo más duro fue el primer día, porque nos comunicaron que el protocolo decía que estábamos fuera de carrera y que no se iba a repetir la PCR. Me pasó por la cabeza de todo, porque han sido más de 48 horas metida en una habitación yo sola. No sé si por los altos números de positivos [alrededor de 30 antes del inicio del rally], cambiaron el protocolo a la mañana siguiente y nos dijeron que nos hacían una segunda PCR. Vi un poco de luz al final del túnel y me aferré a esa posibilidad”.

García, que ahora sonríe como si hubiera recibido el mejor regalo de Reyes posible, también agradece el enorme apoyo que ha recibido durante estos días tan complicados psicológicamente y espera poder empezar a disfrutar de este Dakar, donde sueña con ser la mejor de las mujeres en la general de motos.

“Yo tenía muy claro que esa prueba estaba mal, porque Javi [Vega, su pareja y piloto de Original by Motul] dio negativo, hemos tenido muchísimo cuidado, solo nos hemos juntado con mis padres y además mi madre es persona de riesgo. Luchando hasta el último momento, pero estamos aquí. Se te pasa por la cabeza de todo. Ha sido un mal trago y ahora toca resetear y meternos 100% en carrera. He alucinado con la cantidad de gente que me ha escrito y muchísimas gracias a todos por el apoyo, ha sido increíble”, concluye.

