Sainz, cuatro top 3 en cinco días: "El objetivo, ganar todo lo que se pueda"

Riad.- El bicampeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar cuenta prácticamente los días de este Dakar por presencias dentro de los tres mejores de la jornada. Sainz y Cruz han vuelto a repetir top 3 este miércoles camino de Riad en la especial más larga del Dakar 2022.

Aunque el madrileño mostró públicamente su confianza en el rendimiento del innovador Audi RS Q e-tron en los meses previos a su debut en competición, lo cierto es que el prototipo eléctrico con extensor de autonomía ha demostrado estar a la altura desde la Prólogo de Año Nuevo de Yeda a Hail.

No en vano, Sainz y Cruz han estado en el top 3 en cuatro de los cincos día de competición de esta 44ª edición del Dakar y solo quedaron fuera del mismo en la etapa 1, cuando el caos de la navegación. En la cuarta etapa han logrado acabar terceros, pese a romper un palier de la transmisión a 140 km de meta. Los españoles han entrado a solo 52 segundos del ganador, Nasser Al Attiyah, que ha heredado la primera posición tras la sanción de última hora a Yazeed Al Rajhi.

"Se ha roto un palier de la transmisión a 140km, pero al final no hemos perdido mucho tiempo. Estamos contentos. La verdad es que ha sido una etapa no muy bonita; muy, muy rápida y con muchos cambios de dirección en plateau. Quitando una sección de dunas que había, el resto no muy interesante. Es una pena el problema al final, pero contentos porque no era fácil abrir y porque el ritmo está ahí", comentó nada más bajarse del coche en al capital saudí.

"Creo que estábamos en situación de haber conseguido ganar abriendo pista, pero al final estamos aquí para aprender y estas cosas estaban dentro de lo posible".

Al Attiyah sera quien abra pista el jueves, en una quinta etapa que se antoja complicada y en la que no tendrá ni siquiera las trazadas de las motos, ya que estas hacen un recorrido diferente durante todo el día.

"Mañana va a ser my difícil porque sin motos delante, dado que habrá que abrir las trazadas a seguir. Nuestro objetivo ahora es ganar todo lo que se pueda y a recuperar todo lo que podamos. Vamos a por la victoria mañana", comentó Sainz al respecto.

Cuando se le preguntó qué ha aprendido estos primeros días de rally del nuevo prototipo 4x4, respondió: "He aprendido mucho estos cuatro días, poco a poco vamos ajustando el coche cada vez mejor, vamos teniendo problemas y se van solucionando, lo típico de un coche nuevo".

"Es para estar muy satisfechos. Esta siendo un rally donde estamos sacando buenas conclusiones, yo voy cómodo con el coche y me lo imagino con 200 kg menos… es un coche competitivo. Ya lo es, pero con 200 kg menos, lo sería aún más".