Un piloto español deja tirado a su copiloto en el Dakar 2021

En la penúltima etapa del Dakar 2021, la carrera ha vivido una situación pocas veces antes vista: que un piloto deje tirado a su copiloto en mitad del desierto.

Mediado el kilómetro 170 de la especial (de 464 km entre Al Ula y Yanbu), el Can-Am #438 preparado por el equipo español de Buggy Masters se paraba en mitad del tramo. ¿El motivo? Las desavenencias entre Ricardo Ramilo y su copiloto, Xavi Blanco.

El catalán –que se estrenó en el Dakar en 2012 como copiloto de Raúl Dagnino y volvió en 2019 con José Antonio Hinojo para acabar octavos en los SSV y en 2020 con Chus Puras para ser sextos– se bajó del SSV después de una fuerte discusión con el empresario gallego y este, ni corto ni perezoso, continuó hacia delante para completar la etapa.

"Mi decisión ha sido... primero, por el comportamiento del piloto de cara a mi persona, porque aparte de copilotos, somos personas. No era la primera vez, ni la segunda, cuando he decidido bajarme cuando he visto que corría en riesgo mi vida y el piloto no me hacía caso. A continuación él lo que ha hecho ha sido abandonarme en mitad del desierto. Eso es lo que ha pasado. Llevamos 15 días aguantando a este personaje", comentó Blanco, al que su equipo tuvo que acudir a rescatar.

El piloto gallego ha tenido mil y una complicaciones para seguir el camino él solo, perdiéndose en múltiples ocasiones y volviendo sobre sus pasos. Pero al final de la segunda neutralización del día, ubicada en el km 343, fue obligado a seguir por carretera, en paralelo al Mar Rojo, hasta el vivac de Yanbu.

La normativa del Dakar exige que en un vehículo de dos plazas, ambos integrantes estén presente en todo momento de la especial y ambos tengan licencia internacional de competición y permiso de conducir del vehículo en cuestión, con lo cual Motorsport.com entiende que Ramilo será descalificado una vez acabe la jornada de este jueves.

La pareja sufrió en la segunda parte de la Maratón, cuando decidieron retirarse de la especial tras pinchar tres veces, romper dos palieres y la transmisión a 120 km de meta. Este jueves se habían reenganchado bajo la opción Dakar Experience –fuera de la general–, pero ni siquiera una etapa ha tardado la tensión en explotar.

"Ayer por la noche creo que cometí uno de los errores de mi vida, porque al Dakar solo se viene por primera vez una vez. Teníamos la oportunidad de vivir la parte romántica del Dakar, que era pasar una zona muy complicada de noche y a lo mejor tener que dormir allí para pasarla. Pero el equipo y mi copiloto me convencieron de que era muy complicado y que era mejor volver al vivac", comentó el miércoles Ramilo en un vídeo publicado en el Facebook del equipo.

La otra vez que se recuerda de una situación similar se produjo en el último Dakar africano, cuando el portugués Carlos Sousa dejó a su copiloto, el alemán Andreas Schulz durante varios minutos en mitad de la nada, tras haber tenido que utilizar las planchas al dejar encallado su Volkswagen Race Touareg. Pero en esa ocasión, el piloto regresó en busca de su compañero.

Más fotos del Dakar 2021