Ford quiere ser "el dueño" de los rallyes con su programa Dakar de fábrica

Ford afirma que quiere "adueñarse" del mundo de los rallyes tras la incorporación de un programa de fábrica para el Rally Dakar en 2025.

La marca norteamericana ya tiene una fuerte presencia en la competición todoterreno gracias a un equipo semi-fábrica en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) y a sus apariciones oficiales en la Baja 1000 y la Finke Desert Race en Australia, pero ahora se está adentrando en los rallyes cross-country junto a M-Sport.

El Raptor T1+ se presentó ante el público por primera vez este viernes en el Festival de la Velocidad de Goodwood, después de haber recorrido 10.000 km en los test privados con un V8.

El cuatro veces ganador del Dakar Carlos Sainz y el doble campeón Nani Roma son los flamantes fichajes de Ford para liderar su proyecto, mientras que el nombre de los otros dos pilotos no han anunciado.

Para Ford, participar en el maratón de dos semanas de Arabia Saudí forma parte de su intención de dominar los rallies en todas sus disciplinas, según el jefe de deportes de motor Mark Rushbrook.

"Estamos muy emocionados. Queremos ser los dueños del off-road y de los rallyes", dijo Rushbrook, director global de Ford Performance Motorsports, a Motorsport.com.

"Todo lo que hacemos en el WRC es genial y en el resto de carreras, pero estamos muy emocionados de haber empezado este camino totalmente nuevo con M-Sport, con Nani y con Carlos, para enfrentarnos juntos al Dakar. Es el reto definitivo", añadió.

Ford Raptor T1+ Foto de: Red Bull Content Pool

Ford empezó a estudiar el Dakar a principios de este año con una versión modificada del Ranger fabricado por NWM para conocer mejor los entresijos de la prueba más dura del mundo, al mismo tiempo que construía un coche totalmente nuevo para el inicio de su programa de fábrica en 2025.

Rushbrook explicó que Ford se sintió atraída tanto por el reto como por el atractivo del Dakar, que sigue siendo el rally raid más prestigioso del mundo.

"Todas las Bajas son grandes carreras, Finke es una gran carrera, [también lo es] King of the Hammers. Hay muchas carreras off-road que son buenas, algunas más regionales que otras", dijo. "Pero creemos que el Dakar es realmente el reto definitivo: la duración de la carrera, el seguimiento mundial, etc."

"Es un reto muy grande. Todas las carreras off-road son duras a sus maneras. Como el Dakar es tan largo, con tantas jornadas largas durante tantos días, no sólo pone a prueba el coche, sino también a las personas".

"Sabemos lo duro que es tras nuestra prueba de este año con un Ford Ranger. Así que sabemos cuál es el reto al que nos vamos a tener que enfrentar, pero estamos entusiasmados".

Por otro lado, Rushbrook dijo que "no hay un tiempo establecido" para el proyecto de Ford en el Dakar, antes de añadir: "No es que hayamos dicho 'conseguimos una victoria y nos vamos'".

"Como ya he dicho, queremos ser los dueños del off-road. Así que es un proyecto indefinido. Mientras tenga sentido, ¿por qué íbamos a parar?", concluyó.