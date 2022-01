Al Qaisumah.- La explosión acaecida el pasado 29 de diciembre en el Hotel Donatello de Yeda que dejó herido al francés Philippe Boutron, piloto del equipo Sodicars Racing, tiene a medio vivac compungido. Después de que ASO reforzase la seguridad de los campamentos en los primeros días de enero, la Fiscalía antiterrorista francesa ha anunciado este martes que han comenzado una investigación de lo sucedido.

La explosión, que ya estaba siendo investigada por la policía saudí, se produjo en un coche de asistencia del equipo francés, donde viajaban cinco personas más y Boutron. Pero el piloto fue el más afectado y sufrió heridas en una pierna que requirieron una operación de urgencia. No obstante, el pasado domingo fue evacuado y ya está en Francia.

Aunque la organización del Dakar se limitó a hablar de "acto malicioso", en el aire flota la duda de si se trató de un acto terrorista. Aunque los indicios apuntan a ello, la Fiscalía antiterrorista francesa ha comenzado a investigar la "tentativa de asesinato relacionada con una empresa terrorista". "Las investigaciones se han encomendado a la Dirección General de Seguridad Interior", añade el comunicado emitido en la tarde noche de este martes.

Mayeul Barbet, copiloto de Boutron, así describió el incidente en los últimos días: "¡Philippe estaba al volante y la bomba colocada en el fondo del coche bajo el pedal explotó 500 metros después del hotel! En ese momento, éramos seis personas en el coche y nos quedamos sorprendidos y no nos movimos. Entonces el coche empezó a arder y Philippe me pidió que fuera a ayudarle a salir del coche. No sentía las piernas".

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha dejado claro que revisarán todas las pruebas recogidas en Yeda para determinar qué causó exactamente la explosión y reaccionar ante ello.

"Se está llevando a cabo una investigación en Arabia para determinar la causa de la explosión. No se ha descartado la hipótesis de un acto criminal", confirmó el organismo público francés.