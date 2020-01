Una ciudad itinerante por el reino del desierto

Haradh (Arabia Saudí).- La mastodónica logística del Dakar afrontó un nuevo reto este 2020. Después de que ASO decidiera trasladar el rally a Arabia Saudí, tras 10 años en Sudamérica, el equipo liderado por David Castera tuvo que afrontar un reto sin igual: empezar otra vez de cero.

Como ya pasara en 2009 cuando las amenazas terroristas alejaron a la prueba del África que le dio alma, la organización tuvo que rediseñar sus planes, ya que no habría sido viable trasladar de América del Sur a Oriente Medio las carpas, helicópteros y demás infraestructuras necesarias para la disputa del rally.

Quizás una de las mayores novedades que esta ciudad de 15 hectáreas (aproximadamente 15 campos de fútbol) y alrededor de 3.000 personas ha presentado en la 42ª edición es la sustitución de las tradicionales carpas de tela blanca de los últimos años por estructuras de metal con vigas que aislan de las temperaturas y de la arena infinitamente mejor.

"Los saudíes tienen un nivel de exigencia que era un poco más alto que cuando estábamos en Sudamérica. Tienen experiencia con la Fórmula E y otros eventos famosos y tuvimos que ponernos al nivel de sus expectativas y por eso tenemos estructuras de mejor calidad. También queríamos mejorar el nivel para los competidores y hemos logrado una calidad bastante alta en el primer año", reconoce Thomas Cerf-Mayer, segundo de abordo de Castera y responsable de logística, en conversación con Motorsport.com.

"La gran diferencia fue que tuvimos que empezar desde cero. La mayoría de los proveedores eran de Sudamérica (combustible, campamentos, autobuses, etc.) y no podíamos trasladar este saber hacia aquí. Logísticamente habría sido una locura. El más grande desafío fue encontrar a esos proveedores y empezar de cero para ponerlos al nivel del Dakar, sobre todo en puntos estratégicos como el combustible".

El vivac del Dakar consta de un comedor, una zona de baños y duchas (con retretes y platos de ducha individuales, otra mejora importante respecto a las cabinas de obra que se usaron los últimos años), una carpa de prensa, otra para comisarios, un centro médico, un camión para enviar los archivos de TV vía satélite y este año varias jaimas de descanso.

Para poder montar y desmontar esta mini ciudad hacen falta más de 500 personas cada día para tenerlo todo listo cuando lleguen los competidores después de la etapa. Este año, en lugar de los tres juegos de campamentos completos, ASO cuenta con una cuarta unidad, que permite que mientras se desmonta el vivac de hoy, ya se esté montando el del día siguiente y el de después, todo ello gracias a que los trailers recorren alrededor de 2.000 kilómetros.

"Hemos copiado bastante lo que funcionaba en América del Sur, la logística en cajón, por ejemplo. Hemos decidido ponernos muy cerca de los aeropuertos este primer año para limitar los traslados. No sabíamos la fiabilidad de los proveedores de autobuses todavía y por eso decidimos esta opción. La idea era hacer algo simple que funcionara. Por ejemplo, con el catering decidimos trabajar con Saudi Catering que trabaja para las empresas aéreas y tienen un pliego de condiciones muy exigente. El objetivo no era el sabor, si no la seguridad alimentaria. Es un año sin riesgos, limitándolos al máximo", reconoce Cerf-Mayer.

Los competidores se han mostrado estos días bastante satisfechos con el trabajo de la empresa francesa, y algunos de ellos han destacado que se haya podido preparar todo en tan poco tiempo. Desde ASO reconoce que no fue hasta después de julio (cuando acabaron los 8-9 viajes de reconocimiento previo) que comenzaron a pensar en la logística.

Sin duda, el idioma era una de las barreras a superar, pero gracias a un equipo multidisciplinar en el que han entrado varios profesionales de Líbano (que dominan francés y árabe), la cúpula del Dakar ha tenido un camino más sencillo por delante. Las temperaturas también están siendo uno de los grandes hándicaps de esta edición, alcanzando mínimas de 0ºC y máxima de no mucho más de 20ºC: el polo opuesto a Sudamérica.

Los campamentos han huido de las instalaciones militares, como sí solía pasar en países como Perú o Bolivia (solo uno de ellos, en Riad ha sido sobre asfalto): "Aquí no era tan necesario un campamento en duro, en Sudamérica teníamos más riesgos de lluvia. Por eso hemos decidido guardar este espíritu Dakar que nos gusta a todos".

Una de las ausencias destacadas son los miles de personas que abarrotaban la entrada de cada vivac al otro lado del Atlántico. Aquí, en Arabia Saudí, el Dakar todavía tiene ese trabajo por hacer.

