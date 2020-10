Rally de Andalucía 2020: el imprescindible previo del Dakar 2021

El Rally de Andalucía 2020 será la primera edición de una cita que sus organizadores (ODC, empresa de David Castera, director del Dakar y ex piloto y copiloto) sueñan con mantener en el futuro.

Su creación fue un poco "por casualidad", según reconoce a Castera a Motorsport.com, después de que el Rally de Marruecos (tradicional cita de preparación final para el Dakar) se tuviera que cancelar por la situación de la COVID-19 en el país africano.

Con base de operaciones en la pequeña localidad gaditana de Villamartín (12.000 habitantes), la prueba andaluza tendrá las características de una baja típica (pistas rápidas, navegación no excesivamente compleja), pero con los ingredientes de una gran cita: equipos oficiales, lista de inscritos potente y pruebas de cara al Dakar 2021.

La acción arrancará el martes 6 de octubre con un Prólogo para motos y quads de 13 km (10 de ellos cronometrados) que servirá para elegir las posiciones de salida para la primera etapa, el miércoles 7 de octubre, de 309 km (240 cronometrados). Los coches y SSV completarán el Prólogo a primera hora del miércoles, debido a que el martes se celebran las elecciones a la Real Federación Española de Automovilismo.

Un total de 31 coches, 27 SSV, siete quads y 61 motos se darán cita esta semana en los alrededores de Villamartín para poner a punto cuerpos, vehículos y estructuras de cara al próximo enero.

Y es que Castera utilizará el Rally de Andalucía como prueba de fuego para varios elementos que introducirá en el Dakar 2021 como novedades. Los principales: el chaleco-airbag para los pilotos de motos y el roadbook electrónico para los coches y SSV.

"No hay que soñar con lo que los pilotos se van a encontrar. Hay pistas, la región es muy bonita y todo eso, pero no es una prueba en el desierto. La idea es más de un test grande, de juntar al mundo de los rally raids, de probar los vehículos y la navegación, de probar cosas nuevas para el Dakar. Así hay que ver esta carrera. El que gane no va a quedar en la historia, pero hay que aprovechar que tenemos la suerte de estar bien y poder juntarnos", apunta Castera.

Recorrido del Rally de Andalucía 2020

Fecha Salida Llegada Etapa Moto/ Quad / Coches / SSV Enlaces SS Total 06-oct Villamartín Villamartín Prólogo Motos 3 10 13 07-oct Villamartín Villamartín Prólogo coches 3 10 13 07-oct Villamartín Villamartín 1 69 240 309 08-oct Villamartín Villamartín 2 95 270 365 09-oct Villamartín Villamartín 3 134 300 434 10-oct Villamartín Villamartín 4 23 210 233 Total KM 324 1030 1354

En coches, Carlos Sainz-Lucas Cruz, Stephane Peterhansel-Edouard Boulanger y Nasser Al Attiyah-Mathieu Baumel protagonizan una lista de inscritos realmente completa. La cita andaluza servirá para tomar la temperatura a las evoluciones que tanto MINI X-Raid como Toyota Gazoo Racing han estado realizando en sus vehículos, aunque el terreno no permitirá sacar conclusiones reales de cara al Dakar.

La presencia de Isidre Esteve con un Hilux 4x4 de Overdrive y de Cristina Gutiérrez con un 4x4 de MINI X-Raid son otro de los puntos calientes a tener en cuenta estos días. Los dos españoles han dado un salto hacia delante, aunque la burgalesa no tiene cerrada su participación del próximo enero en Arabia Saudí.

Entre los SSV, Gerard Farrés y Armand Monleón son protagonistas junto a los otros dos nuevos pilotos del Monster Energy Can-Am, Austin Jones y Aron Domzala. Pero los tres OT3 de Overdrive (aunque en categoría T3 en lugar de la T4 de los Can-Am) intentarán sorprender.

Mención especial merece la presencia de José Luis García Molina, presidente del sistema de cronometraje Alkamel, junto a Alex Haro (copiloto de Giniel de Villiers en Toyota) con un Yamaha YXZ1000. Un total de 32 españoles estarán en liza.

Los principales equipos oficiales de motos también estarán presentes en este Rally de Andalucía que "salva un poco la temporada", en palabras de Jordi Villadoms, team manager de KTM. Y es que el Mundial FIM de Cross-Country ha cancelado todas sus citas programadas para 2020, aunque se mantienen tres de la Copa del Mundo de Bajas (Do Pinhal, Portalegre y Dubai).

Junto a los chicos de la marca austriaca (Toby Price, Sam Sunderland, Matthias Walkner y el recién llegado australiano de 26 años y ganador del ISDE, Daniel Sanders), estará también la armada de Monster Energy Honda, que contará con el último ganador del Dakar, Ricky Brabec –que llega tras ganar el Rally Sonora y la Vegas to Reno este año– además de Joan Barreda, Kevin Benavides y Nacho Cornejo.

Además, Laia Sanz continúa como única representante de GasGas y será la única mujer en la categoría de dos ruedas junto a la joven francesa Sara Jugla.

Yamaha Racing, por su parte, ha presentado una renovada alineación en las últimas semanas y junto a Xavier de Soultrait, Franco Caimi y Jamie McCanney (que debutó en el Dakar 2020 con el equipo oficial) estarán Andrew Short (procedente de Husqvarna y ganador del Rally de Marruecos 2019) y Ross Branch (mejor debutante del Dakar 2020). Luciano Benavides será el único representante de Husqvarna, ya que Pablo Quintanilla sigue recuperándose de una operación en la pierna que se rompió en el Dakar 2019.

Sherco también alineará al salmantino Lorenzo Santolino, a Rui Gonçalves y a Harith Noah. El equipo indio Hero contará con Sebastian Buehler, el renacido Joaquim Rodrigues y CS Santosh, tras la trágica edición 2020 para ellos después del fallecimiento de Paulo Gonçalves.

Entre quads (7) y motos (61) habrá 16 pilotos dentro del Road to Dakar, que ofrecerá al mejor clasificado que nunca antes haya participado en el rally más duro del mundo una inscripción para 2021. Un total de seis españoles estarán en liza.