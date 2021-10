WorldSBK: Rea se repone de dos caídas y gana en Portimao; Bautista, al suelo

El piloto de Kawasaki llegaba a la última manga del fin de semana del WorldSBK 2021 en Portimao con una desventaja de 49 puntos con respecto a Razgatlioglu, después de haberse caído en la carrera inaugural del sábado y en la Superpole de esta mañana.

Pero las tornas cambiaron cuando Razgatlioglu sufrió una caída a gran velocidad en la vuelta 10, de las 19 totales, en el mismo punto en el que Rea se cayó en la carrera 1, la curva 15, al romperse el guardabarros delantero de su Yamaha R1 y pasar por debajo de su rueda delantera.

Esto allanó el camino para que Rea lograra su primera victoria en una carrera de distancia completa desde la prueba de Assen de julio. Así, piloto del Ulster recortó la desventaja en la general con Razgatlioglu a 24 puntos a falta de dos rondas.

Tras una salida abortada, provocada por un mal funcionamiento de los semáforos, fue Scott Redding quien se colocó en cabeza desde la segunda posición de la parrilla, pero Rea se puso inmediatamente a remontar desde la 10ª posición de la parrilla.

En la curva 5, el vigente campeón se colocó en cuarta posición, y al final de la primera vuelta se deshizo ya de Razgatlioglu y de la Yamaha hermana de Andrea Locatelli.

En la segunda vuelta, Rea pasó a la Ducati de Redding en la curva 9 y se puso en cabeza, pero no pudo escaparse, ya que Redding le adelantó en la recta de meta y en la curva 1.

El tiempo que Redding estuvo en cabeza duró poco, ya que se fue largo en la curva 5 en la vuelta 4, permitiendo a Rea volver a la cabeza, y más tarde en esa vuelta Razgatlioglu, que ya había vuelto a adelantar a Locatelli, se puso segundo y se puso a perseguir a Rea.

La diferencia en la cabeza osciló entre tres décimas y medio segundo durante varias vueltas, y Razgatlioglu se puso brevemente por delante al comienzo de la vuelta 7 antes de irse largo y ceder el puesto una vez más.

Razgatlioglu no volvió a acercarse lo suficiente como para intentar otro movimiento sobre Rea antes de su caída en la rápida curva final en la vuelta 10, afortunadamente saliendo del incidente sin lesiones.

Eso dejó a Rea con una ventaja de 1,5 segundos sobre Redding, que había estado luchando por mantenerse con la pareja de cabeza, y a partir de ahí todo fue coser y cantar para el piloto de Kawasaki, que consiguió su 11ª victoria de la temporada.

Redding logró un triplete de segundos puestos, mientras que Loris Baz terminó tercero con la Ducati del Go Eleven tras superar una investigación por un incidente con Álvaro Bautista, al que le hizo irse al suelo.

Baz, que sustituyó al lesionado Chaz Davies, volvió a luchar con la Honda de Bautista por el último puesto del podio después de que ambos adelantaran a la Yamaha de Locatelli en la vuelta 13.

Bautista hizo varios intentos de adelantar a Baz, pero este se defendió con uñas y dientes en cada ocasión, y finalmente llegaron a tocarse en la curva 5 en la penúltima vuelta, cuando Bautista se fue largo y Baz se fue por el interior en la salida.

La caída del español regaló a Locatelli a la cuarta posición, mientras que Garrett Gerloff completó uno de sus mejores fines de semana desde hace tiempo con la quinta plaza con la Yamaha del GRT.

El poleman, Michael van der Mark, no pudo replicar el ritmo en mojado que le llevó a la victoria en la Superpole en seco, y terminó sexto con la BMW por delante de Michael Ruben Rinaldi con la segunda Ducati oficial.

Leon Haslam (Honda), Axel Bassani (Motocorsa Ducati) y el suplente de Tom Sykes en la BMW, Eugene Laverty, completaron el top 10.

El fin de semana de regreso de Tito Rabat con la Puccetti Kawasaki se saldó con un temprano abandono mecánico.

Resultados de la carrera 2 del WorldSBK 2021 en Portimao

En una pista mojada pero que fue secándose, van der Mark fue el hombre de la Superpole, remontando desde la quinta posición en la parrilla para tomar la delantera ante la Ducati de Scott Redding y luego alejarse en cabeza.

El holandés dio a la BMW M1000RR su primera victoria y puso fin a una espera de ocho años desde la última vez la marca alemana había ganado en el WorldSBK.

Rea, piloto de Kawasaki, sufrió otra caída, después del aparatoso accidente del sábado, en la curva 13, después de haber arrebatado el liderato al líder del campeonato, Toprak Razgatlioglu, en la curva 5.

Pero Razgatlioglu, ganador de la carrera del sábado, ya había cedido la segunda posición a Redding, y en la segunda vuelta el piloto de Yamaha fue adelantado por la BMW de van der Mark.

En la tercera de las 10 totales, van der Mark estaba por detrás de Redding, su futuro compañero de equipo, y lo que parecía un movimiento inevitable por el liderato llegó en la curva 5 en la cuarta vuelta.

En un giro, la ventaja de van der Mark al frente era de 1,5 segundos, un margen que se duplicó en las dos vueltas siguientes, y el holandés consiguió su quinta victoria en el WorldSBK por una cómoda diferencia de 5,3s.

Redding se mantuvo en la segunda posición a pesar de la presión ejercida por Loris Baz, con la Ducati del Go Eleven, en los últimos compases de la carrera. Razgatlioglu no pudo aprovechar que su adversario Rea no terminara la carrera, ya que llegó en la sexta posición, su peor resultado desde la ronda de julio en Donington Park, ganando un puesto cuando Leon Haslam se cayó en la curva 13.

El resultado hace que Razgatlioglu llegue con 49 puntos de ventaja a la última carrera del fin de semana, en la que Rea saldrá 10° en la parrilla. Los problemas de Razgatlioglu hicieron que Andrea Locatelli fuera el mejor piloto de Yamaha, cuarto, por delante de Álvaro Bautista con la Honda oficial superviviente.

Axel Bassani volvió a tener una buena actuación en mojado con la Ducati de Motocorsa y fue séptimo, mientras que el resto de puntos fueron para Garrett Gerloff (GRT Yamaha) y Eugene Laverty (BMW). Isaac Viñales fue 10º, mientras que Tito Rabat solo pudo ser 14º.

Resultados de la SuperPole del WorldSBK 2021 en Portimao