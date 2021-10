WorldSBK: Razgatlioglu y Rea se enzarzan a acusaciones

Rea se pronunció en contra de la tendencia de Razgatlioglu a realizar movimientos de frenado muy apurados y se tocó con su rival el sábado después de caerse en la primera carrera del fin de semana de Portimao.

"No quiero quejarme demasiado [de Razgatlioglu], porque estoy listo para pelear así, y voy a pelear así", había dicho Rea. "Estaré feliz de soltar los frenos y usarle como barrera donde apoyarme, eso es lo que él me hizo en la curva 13".

"Estas son motos muy grandes y no puedes venir desde kilómetros de distancia para adelantar solo porque te sientes lo suficientemente valiente como para frenar en el vértice. No quiero llorar por eso, porque no quiero que me llamen llorón, pero yo también estoy listo para remangarme".

El incidente, que se produjo justo cuando el piloto de Kawasaki (Rea) se había puesto en cabeza, llegó tras una dura batalla entre el vigente campeón y la Yamaha de Razgatlioglu por el primer puesto en las primeras vueltas.

Pero Razgatlioglu afirma que no fue más agresivo en Portimao de lo que había sido en carreras anteriores, al tiempo que señala que Rea no tuvo problemas en tocarse cuando peleaban a principios de temporada en Navarra.

Cuando le dijeron lo que había dicho Rea, Razgatlioglu se rió y respondió: "¿Johnny empezó a hablar de mí? ¡Eso es bueno!".

"Yo no hablo, pero él empieza a hablar, y eso es bueno. Está muy enfadado por el campeonato. No me gusta hablar así, porque mi estilo es como es y nunca cambia, cada fin de semana de carrera es igual".

"Yo no tengo miedo. Tal vez Johnny tenga miedo, para mí no hay problema. Mi estilo es este. Solo piloto así".

Y continuó: "En las carreras, a veces es normal tocarse. Además, él no se cayó [cuando nos tocamos], así que es mejor no hablar. Siempre conduzco así. En la carrera 1 se volvió un poco duro porque intenté pasarle, él también trató de hacerlo... eso es normal, pero si luego empieza también a hablar..."

"Redding, habla después de la carrera, pero de Johnny me sorprende. Aunque es buena señal para mí".

La caída de Razgatlioglu en Portimao, provocada por un guardabarros roto

Razgatlioglu había logrado una ventaja de 49 puntos sobre Rea en la clasificación de pilotos antes de la última carrera del fin de semana en Portimao, después de que Rea también se cayera en una carrera Superpole sobre mojado.

Pero las tornas cambiaron el domingo por la tarde, cuando Rea logró su primera victoria en una carrera de distancia completa desde la ronda de Assen en julio y Razgatlioglu se cayó en la curva 15, el mismo punto donde Rea se había ido al suelo el sábado.

Sin embargo, mientras Rea admitió que simplemente había forzado demasiado, Razgatlioglu tuvo poco que ver en su abandono, porque su guardabarros delantero se rompió y quedó atrapado en la rueda delantera de su Yamaha, lo que provocó la caída.

Ahora, la diferencia en el campeonato es de 24 puntos a favor de Razgatlioglu a dos rondas para el final.

"En esa vuelta [en la que sufrió el accidente] me estaba acercando a Johnny y esperaba adelantarle en la recta", recordó Razgatlioglu. "Pero me vi sorprendido por esa extraña pérdida de control de la parte delantera y, tras ver la repetición, mi equipo me mostró que el guardabarros estaba roto".

"Siempre este año logramos una diferencia muy grande en el campeonato y luego vuelve de nuevo. Pero no estoy enfadado, fue solo mala suerte. Se podría haber roto en la recta porque vamos a 310km/h, fue muy mala suerte".

"También en la carrera, el sistema anti-caballitos no funcionaba y tuve que cerrar gas. En la curva 11, Johnny era un poco más rápido porque yo tenía que cerrar el acelerador en cada vuelta porque el control del caballito no funcionaba".

Cuando se le preguntó qué habría pasado sin la caída, Razgatlioglu respondió: "Quizás habría ganado, quizás habría sido segundo, no lo sé. Me sentí al límite, y especialmente en la última curva no estaba entrando tan rápido porque había un viento muy fuerte".

"Pude ver mi límite y pude ver el límite de Johnny. En las últimas 10 vueltas habría intentado pasarle e intentar alejarme, porque vi que Scott [Redding] no llegaría y estábamos solos. Pero está bien. Siempre alguien se escapa en el campeonato y luego se vuelven a igualar las cosas".