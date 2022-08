Rea, el más rápido en los test de Barcelona; Toprak termina en el suelo

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Kawasaki, Jonathan Rea, marcó el ritmo en los dos días de test celebrados en Barcelona, estableciendo un mejor tiempo de 1:40.913 en la segunda jornada. Iker Lecuona fue el segundo piloto más rápido, a 0.194 del registro del británico.

Los cinco equipos de fábrica han estado presentes en este test, que marca el ecuador del largo parón veraniego entre la prueba de julio en Most y la de Magny-Cours, agendada para el mes que viene.

El piloto de Yamaha, Toprak Razgatlioglu, hizo el sexto mejor tiempo de la tabla, después de haber sufrido una caída el domingo en la salida de la curva 5. El turco tuvo que pasar por el centro médico, donde fue derivado al hospital para que le cerrasen una herida en su codo.

La caída se produjo a pocos minutos de que Toprak cerrase su programa de pruebas de día y medio (ya que muchos pilotos optan por hacer medias jornadas para no llegar al tope de 10 test).

"Al salir de la curva 5, subí a segunda y tuve un gran highside, pero estoy bien", declaró Razgatlioglu a la web oficial del campeonato. "Me he hecho daño en el codo, pero está bien, no me supone un problema para pilotar la moto. Lo bueno es que no se ha roto, así que podremos correr en Magny-Cours".

Alex Lowes, compañero de equipo de Rea en Kawasaki, no tomó parte de la segunda jornada. Florian Marino salió a pista en su lugar.

La gran mayoría de los mejores tiempos de la combinada se hicieron el domingo, a pesar de que llegó la lluvia a última hora de la tarde. Así, Rea encabeza la clasificación, por delante de Lecuona y del líder de la general, Álvaro Bautista.

La mejor Yamaha de la tabla fue la de Andrea Locatelli, en cuarta posición, por delante de Michael Ruben Rinaldi (segundo el primer día) y de Razgatlioglu.

BMW ha vuelto a contar con todos sus pilotos para esta prueba, ya que Michael van der Mark pudo reincorporarse a la actividad. El neerlandés ha terminado con el 12º mejor tiempo, gracias a su registro del sábado.

Pero el mejor piloto de BMW ha sido Loris Baz, en octava posición con la moto satélite de Bonovo. Scott Redding terminó noveno, mientras que el tiempo de Lowes del sábado le valió para cerrar el Top10.

Además de Bonovo, los únicos equipos satélites que asistieron al test fueron el MIE Honda (solo con Leandro Mercado) y los equipos de Kawasaki Pedercini y Orelac (el primero con el recién fichado Oscar Gutiérrez).

Clasificación combinada de los test de Barcelona de WSBK:

Pos. Piloto Moto Día 1 Día 2 1 Jonathan Rea Kawasaki 1'41.531 1'40.913 2 Iker Lecuona Honda 1'42.246 1'41.107 3 Álvaro Bautista Ducati 1'42.211 1'41.281 4 Andrea Locatelli Yamaha 1'42.852 1'41.514 5 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'41.816 1'41.621 6 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1'42.451 1'41.731 7 Xavi Vierge Honda 1'42.381 1'42.087 8 Loris Baz BMW 1'43.032 1'42.136 9 Scott Redding BMW 1'42.713 1'42.165 10 Alex Lowes Kawasaki 1'42.358 sin tiempo 11 Eugene Laverty BMW 1'42.938 1'42.858 12 Michael van der Mark BMW 1'43.145 1'43.367 13 Florian Marino Kawasaki sin tiempo 1'43.992 14 Leandro Mercado Honda 1'44.975 1'44.603 15 Oscar Gutiérrez Kawasaki 1'44.732 1'44.688 16 Oliver Konig Kawasaki 1'45.171 1'44.809