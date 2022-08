Bautista cree que Toprak se distrajo con los rumores sobre su marcha a MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Toprak Razgatlioglu, tras su buena actuación en WSBK la temporada pasada, estuvo en las quinielas para subirse a una Yamaha M1 de MotoGP en 2023.

Sin embargo, la decisión del RNF MotoGP Racing de poner fin a sus vínculos con Yamaha y convertirse en un equipo satélite de Aprilia para 2023, dejó al fabricante japonés con dos motos oficiales para toda la parrilla y sin hueco para Razgatlioglu.

La posibilidad de que Toprak tuviese opciones de dar el salto a MotoGP coincidió espacio-temporalmente con una sequía de victorias en WSBK. Aunque el piloto de 25 años fue capaz de terminar en el podio en prácticamente todas las carreras, en ningún momento consiguió superar a Alvaro Bautista y Jonathan Rea, sus rivales directos en la lucha por el título.

Hasta que completó un test con la M1 de MotoGP - en ese momento la puerta al fichaje estaba firmemente cerrada - no consiguió tener un buen ritmo. Pero, a partir de entonces, el turco sumó un triplete en Donington Park, con el que se volvió a meter en la batalla de la general.

A finales del mes pasado consiguió dos victorias más en el circuito de Most, en la República Checa, y ahora afronta la segunda mitad de la temporada con una lucha a tres bandas por el título de pilotos.

Bautista cree que los rumores y negociaciones sobre la entrada de Toprak en MotoGP pudieron haber tenido un impacto psicológico en el piloto de Yamaha, pero asegura que, ahora que ha vuelto a centrarse en el WSBK será un rival difícil de batir.

"Creo que los primeros circuitos de la temporada no le beneficiaron demasiado", dijo. "Pero también creo, no sé si es cierto o no, que todos los rumores de su posible marcha MotoGP en 2023 y la posibilidad de ir o no, fueron una distracción para él".

"Aunque él crea que no estaba pensando en ello, es algo que tienes en mente"

"Ahora ya no tiene esa posibilidad [de ir a MotoGP], se ha mentalizado en que tiene que estar centrado en este año y empujar".

"Es cierto que el año pasado estuvo fue muy rápido en Donington y ganó dos carreras, osea que es una pista que le gusta, pero creo que ahora estará más centrado y más fuerte".

El director del equipo de Yamaha en WSBK, Paul Denning, no estuvo de acuerdo con las sugerencias de que Razgatlioglu estuviese rindiendo por debajo de lo esperado en el primer tercio de la temporada, e insistió en que, en realidad, había dado un paso adelante en comparación con el año pasado.

"Todo el mundo dice que Toprak ha tenido un comienzo de año difícil", dijo Denning a la edición alemana de Motorsport.com. "Está bien, siempre es mejor ganar todas las carreras, pero no es realmente el caso".

"Cuando miras los resultados en Aragón, Assen o Estoril, y los comparas con los de hace un año, ves que los tiempos son mucho más rápidos. De hecho, nuestros resultados en carrera son mejores que el año pasado".

"Vale, habría sido bonito ganar dos carreras en Estoril [este año], donde hizo esa gran frenada en la Superpole Race, y Álvaro en la carrera larga le pasó justo antes de la bandera, pero es lo que hay".

"Pero en términos de rendimiento, hemos sido mucho más fuertes que el año pasado durante toda la temporada, pero sus dos rivales [Bautista y Rea] también han mejorado y han hecho un trabajo increíble".

"Estoy impresionado por el paso adelante que ha dado Jonathan y Kawasaki este año, sobre todo con la evolución de la moto".

"Álvaro tiene algunas ventajas, y está utilizando todas las herramientas que tiene muy, muy bien. Y, anímicamente, parece estar más tranquilo que en el pasado".

