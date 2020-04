Sordo: "Desde 2013 no he vuelto a pensar en retirarme"

Dani Sordo, a sus 36 años, reconoce que no ha pensado en su retirada en los últimos años, a pesar de que desde 2016 no cuenta con un programa completo dentro del equipo Hyundai del WRC. El piloto cántabro acumula dos victorias en el Mundial y 46 podios (27,4%) en 18 años de carrera deportiva internacional, pero sigue con ganas de más.

En una entrevista en las redes sociales del Rally RACC reconoció que en sus tiempos en MINI y Citroen sí que llegó a valorar colgar el casco, pero que ahora disfruta mucho del proyecto de la marca surcoreana con el i20 Coupe WRC.

"Me lo planteé alguna vez durante la época del MINI (2011-2012) y el último año que corrí con Citroën (2013), pero no he vuelto a pensar en ello. Me estoy divirtiendo, veo que tengo potencial, estoy haciendo buenos rallies y me siento motivado. El coche va muy bien y disfruto mucho pilotándolo", aseguró.

"No lo sé, no he pensado aún qué haré cuando me retire. Quizás algo relacionado con los rallies, o no, ya veré".

A Sordo se le ha preguntado en ocasiones por si el Dakar le motiva para cuando decida dejar los rallies, pero el cántabro siempre ha asegurado que no entra dentro de sus planes. Ante tanta insistencia, parece estar cambiando de parecer.

"Acabaré corriéndolo solo por la cantidad de veces que me lo pregunta la gente... Ahora mismo no es mi prioridad, ni lo ha sido nunca. Igual algún día lo corro. Aprecio mucho lo que hace todo el mundo allá y es muy difícil, pero a mí me gustan los rallies, me gusta más la velocidad pura y dura", añadió.

¿Y el rallycross?

"Me gustaría probarlo. He estado viéndolo alguna vez y me parece una disciplina bastante divertida, pero un poco lotería por los toques que hay entre los coches, las pocas vueltas que tienes de margen para recuperar y lo igualado que está todo. No sé si me aburriría rápido o me volvería loco, porque soy de sangre caliente para eso", comentó entre risas.

También le preguntaron por otras disciplinas como la NASCAR o el Trial, y esto fue lo que comentó: "Siempre me ha llamado la atención la NASCAR. Probar un coche así sería uno de mis sueños. Tiene que ser increíble vivir el ambiente de las carreras en América. Las motos fue lo primero con lo que competí cuando era pequeño, antes de empezar en karting. Hago un poco de trial, da gusto cuando ves a gente como Toni Bou, pero yo soy bastante malo... Me gusta más ir rápido, prefiero el Enduro. Estaría bien volver a hacer alguna carrera".

Sobre la posibilidad de volver a tener un programa completo en el WRC, Sordo no lo descarta, pero deja claro que tampoco está incómodo con la situación actual.

"Por poder, sí podría volver a hacer todo el Mundial. Pero no sé si entra en mis planes. Así ya me va bien, aunque tampoco lo descartaría", apunta. Y deja claro que Jan Solans, campeón del mundo junior en 2019, es la joya de la corona de la cantera española de rallies.

"Ahora mismo, de los jóvenes españoles es el que más está en el punto de mira, el que está más cerca de llegar arriba. Es buen piloto, tiene talento, trabaja mucho las cosas y me llevo muy bien con él, es muy agradecido y humilde. Su hermano Nil también es rapidísimo en todo lo que se sube, creo que podría hacerlo bien si tuviera la oportunidad, pero no es fácil, ya no depende solo de él. Para entrar en un equipo oficial tienes que estar en el momento adecuado y que se den a la vez muchas circunstancias", dice.

