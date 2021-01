Ogier: "No voy a correr descontrolado por ser mi último año"

2020 debería haber sido el último año de Sébastien Ogier en el WRC. Pero la temporada truncada por la pandemia llevó al piloto de Toyota a continuar una más, por lo que esta semana comenzará a defender en el Rally de Montecarlo el título conquistado en Monza el pasado mes de diciembre.

Aunque el coronavirus sigue amenazando y ya ha recortado el evento en el sur de Francia y ha llevado a la cancelación del Rally de Suecia, Ogier afronta la temporada igual que siempre:

"Sinceramente, estoy tratando de afrontarlo como siempre", explicó a Canal+ Francia. "Intento no hacerme demasiadas preguntas y seguir haciendo lo mismo"

"Para mí, si te presionas demasiado, es la manera más fácil de cometer errores. Así que trato de divertirme y confiar en mis sensaciones como siempre he hecho. Ahora mismo estoy tratando de pensar que va a ser una temporada muy larga. Espero que la COVID nos permita tener una temporada normal, larga, no como en 2020, y de momento no me he planteado que sea la última".

"La afronto como las demás porque no quiero terminar mi carrera descontrolado, quiero terminar haciéndolo lo mejor posible, si es posible intentando conseguir un último título".

El francés no hará locuras y tratará de evitar accidentes como el que tuvo en el test previo a Montecarlo.

"No tuve ni tiempo de asustarme. No fue muy agradable, pero en realidad pasó bastante rápido. Pisamos una capa de hielo en una frenada, chocamos con un árbol y nos salimos. Fue muy rápido y el impacto no fue tanto como parece. En vídeo dio da más miedo que en la realidad, así que lo he dejado atrás. Si tengo que cometer un error, mejor en los entrenamientos y luego intentar hacerlo bien cuando realmente cuente en la carrera".

Por último, en cuanto a la posibilidad de participar en algunos rallies puntales después de su retirada, Ogier comentó: "Es mi última temporada. Después, hacer rallies de forma puntual no es imposible. Montecarlo es especial porque siempre quiero participar y, por supuesto, ganar".

