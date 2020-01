Loeb explica su ausencia en el Rally de Suecia 2020

Tras un Rally de Montecarlo donde "los planetas no estaban alineados", el lunes Sébastien Loeb desapareció de la lista de entrada para el Rally de Suecia, donde se esperaba que estuviera. Hyundai anunció que el nueve veces campeón del mundo dejaba paso a Craig Breen, pero no dio más explicaciones y se generó cierto revuelo por la decisión. Ahora, el propio Loeb se ha encargado de aclararlo: su jefe Andrea Adamo le preguntó directamente en Montecarlo si quería saltarse ese evento y el alsaciano asintió.

El francés, desencantado con su actuación en un primer rally del año donde estuvo lejos de los mejores, admitió: "Claramente no fue el rally que esperábamos, todo el fin de semana fue difícil. Todo iba bien hasta el segundo día, pero luego todo cambió". Ese pobre rendimiento se ve agravado por las difíciles condiciones que amenazan el Rally de Suecia: está todo nevado y ni siquiera está asegurado que pueda disputarse. Eso fue suficiente para convencer a Loeb de pasar turno.

"Desde el principio no quería ir allí, pero como se había decidido junto al equipo, tenía que respetar el compromiso", reveló en una entrevista con el periódico L'Équipe. "Andrea debió sentir algo y, el domingo por la noche, me preguntó si quería competir en Suecia. Me dijo que había que hacer lo que se sintiese, pero que tenía que decidir rápidamente porque el límite para cambiar la alineación era este lunes. No tardé más de veinte segundos en decidir".

Loeb sospechaba que esa decisión sincera iba a provocar muchos comentarios hasta que se explicara. "¡Sabía que la gente iba a reaccionar diciendo que me estaban echando!". Las reacciones hicieron que el piloto matizara que su compromiso con Hyundai era "hacer avanzar al equipo" y que se negó a ser "un freno" en un rally donde no iba a estar cómodo. "Ir Suecia a correr en malas condiciones, mientras que los demás van a pilotar como salvajes y yo iba a sufrir para intentar hacer algo, no creí que fuera lo correcto".

Se espera que Sébastien Loeb dispute seis rallies este año, y su ausencia en Suecia de momento no amenaza que se cumpla cifra. Por otro lado, la cita de Montecarlo reforzó las conclusiones que el multicampeón ya sacó a finales de octubre, cuando cuestionó su rendimiento, que había mejorado más en tierra que en asfalto. Por lo tanto, esa tendencia podría provocar un cambio de filosofía para definir el resto de la temporada: "Tal vez estemos pensando en orientar el programa a los rallies de tierra, porque es obvio que no logro hacer buenos tiempos con el i20 sobre asfalto", concluyó.

Galería: todos los campeones del mundo de rallies

Galería Lista Sandro Munari-Silvio Maiga (1975) 1 / 20 Foto de: LAT Images *Aún se consideraba el campeonato de pilotos como Copa FIA de Pilotos Markku Alen-Ilkka Kivimaki (1976) 2 / 20 Foto de: LAT Images *Aún se consideraba el campeonato de pilotos como Copa FIA de Pilotos Bjorn Waldegard-Hans Thorszelius (1977) 3 / 20 Foto de: LAT Images Walter Rohrl-Christian Geistdörfer (1980 y 1982) 4 / 20 Foto de: LAT Images Ari Vatanen-David Richards (1981) 5 / 20 Foto de: LAT Images Hannu Mikkola-Arne Hertz (1983) 6 / 20 Foto de: LAT Images Stig Blomqvist-Bjorn Cederberg (1984) 7 / 20 Foto de: LAT Images Timo Salonen-Seppo Harjanne (1985) 8 / 20 Foto de: Peugeot Sport Juha Kankkunen-Juha Piironen (1986, 1987, 1991 y 1993) 9 / 20 Foto de: LAT Images Miki Biasion-Tiziano Siviero (1988 y 1989) 10 / 20 Foto de: LAT Images Carlos Sainz-Luis Moya (1990 y 1992) 11 / 20 Foto de: LAT Images Didier Auriol-Bernard Occelli (1994) 12 / 20 Foto de: LAT Images Colin McRae-Derek Ringer (1995) 13 / 20 Foto de: Subaru World Rally Team Tommi Makinen (1996, 1997, 1998 y 1999) 14 / 20 Foto de: LAT Images Marcus Gronholm-Timo Rautiainen (2000 y 2002) 15 / 20 Foto de: Peugeot Sport Richard Burns-Robert Reid (2001) 16 / 20 Foto de: LAT Images Petter Solberg-Philip Mills (2003) 17 / 20 Foto de: WRC McKlein Sébastien Loeb-Daniel Elena (2004-2012) 18 / 20 Foto de: Citroën Communication Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (2013-2018) 19 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool Ott Tänak - Martin Järveoja (2019) 20 / 20 Foto de: Toyota Racing

