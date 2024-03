Flavio Briatore, operado del corazón en Italia por un "tumor benigno"

Una de las caras más conocidas en para la afición a la Fórmula 1 en España tuvo que hacer su propia para en boxes para realizar reparaciones. Flavio Briatore, muy ligado a la trayectoria de Fernando Alonso por ser el director de Renault cuando el asturiano cosechó sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006, se sometió a una operación de corazón durante el pasado jueves en un hospital de Milán.

Con 73 años, el italiano pudo celebrar con éxito la intervención en una publicación de Instagram después de que le descubrieran un "tumor benigno". Tras pasar por el 'pitlane', recibió el alta para poder regresar a su casa: "Hace diez días fui al hospital San Raffaele para una revisión rutinaria y me encontraron un pequeño tumor en el corazón. Me intervinieron enseguida, estoy aquí para contarlo, pasé diez días en el San Raffaele y desaparecí de todas las redes sociales".

"Me gustaría dar las gracias de verdad a todo el equipo del San Raffaele, fueron geniales, tengo que dar las gracias a Elisabetta Gregoraci, que estuvo a mi lado durante todo ese tiempo, a mi hijo, que vino desde Mónaco para verme en el hospital de Milán", escribió en su cuenta personal. "Así que todo el mundo ha estado a mi lado, mis amigos y mucha otra gente, pero lo principal es la prevención, hacerse un chequeo cada año".

"Me hice uno hace dos años y el tumor no estaba ahí, pero estaba ahí [después], así que no hay que descuidarse, la prevención es fundamental. Ya te digo, pasé diez días en el hospital, y aquí estoy otra vez", explicó Flavio Briatore, uno de los nombres más importantes en la era moderna del Gran Circo por su papel en la escudería de Enstone.

El italiano fue el máximo responsable, además de en la consecución de las coronas mundiales de Fernando Alonso, de las de Michael Schumacher, cuando estaba al mando de Benetton durante las temporada 1994 y 1995. Sin embargo, su figura se vio gravemente dañada cuando saltó el escándalo del 'Crashgate', en el que se le culpaba de provocar un accidente de forma deliberada con Nelsinho Piquet para ganar la carrera del Gran Premio de Singapur 2008, por lo que acabó siendo expulsado de la Fórmula 1 hasta que regresó años después en un puesto similar al de un embajador.

