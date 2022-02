Fourmaux ayuda a reconstruir su coche del WRC tras su accidente

Cargar el reproductor de audio

La prueba inaugural de la temporada del WRC en Montecarlo no fue como Adrien Fourmaux esperaba. El francés perdió el control de su coche en la tercera especial y su Ford Puma Hybrid quedó totalmente destrozado.

Tanto Fourmaux como su copiloto Alexandre Coria salieron ilesos al accidente, pero sus mecánicos se han visto obligados a construir un coche nuevo para el próximo Rally de Suecia y Fourmaux está ayudando personalmente.

Esta semana, el piloto de 26 años viajó a Gran Bretaña para ayudar a los mecánicos a configurar su nuevo híbrido para el WRC. Como el Rally de Suecia empieza el 24 de febrero, el equipo M-Sport tendrá el tiempo justo para preparar un coche completamente nuevo para Fourmaux.

Si bien consiguieron recuperar el coche destrozado de Montecarlo, rápidamente M-Sport decidió que la mejor solución era empezar a trabajar en un nuevo chasis en lugar de reparar el que estaba dañado.

Fourmaux ve muchos beneficios en ayudar personalmente a M-Sport

"Era muy importante para mí venir aquí, ofrecer mi apoyo y ayudar al equipo. No solo tenemos que estar ahí en los rallies. ¡Trabajamos como equipo! Trabajaron duro y construyeron cuatro coches en Navidad, por eso para mí fue decepcionante destruir uno y por eso quiero ayudar", dijo el francés.

"He trabajado en la reconstrucción de la unidad híbrida y la refrigeración, y estoy reconstruyendo todos los brazos de suspensión", explicó Fourmaux. "También he ayudado en la sala de máquinas, algo que ha sido muy interesante para mí. He podido conocer mejor el coche y obtener una mejor comprensión. También he disfrutado de pasar tiempo con el equipo".

Así fue el accidente de Fourmaux en el Rally de Montecarlo del WRC

El joven piloto de 26 años subestimó una curva a izquierdas y no pudo evitar el impacto contra un muro de piedra que actuó como si fuese una rampa. Su Ford Puma fue directamente catapultado contra el quitamiedos y luego descendió por una pendiente pronunciada dando vueltas de campana. El vehículo terminó severamente dañado, pero el piloto y su copiloto salieron milagrosamente sin ningún tipo de heridas.

Pese al accidente, la intención de M-Sport es alinear cuatro coches en el Rally de Suecia previsto para finales de este mes. Lorenzo Bertelli debutará en el Rally1 tomando el relevo de Sébastien Loeb, ganador del Rally de Montecarlo. Mientras que Fourmaux, Gus Greensmith y Craig Breen también deberían estar presentes si nada cambia.