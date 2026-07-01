La FIA logra beneficios millonarios y firma su mejor resultado financiero en una década

Con un beneficio operativo de 6,7 millones de euros y unos ingresos de 191,7 millones de euros, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) cerró el ejercicio 2025 con un importante superávit. El beneficio aumentó un 43% respecto al año anterior, un éxito económico que, entre otros factores, se atribuye a la política de contención del gasto impulsada por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Se trata del mejor resultado operativo del organismo en los últimos diez años. Desde 2021, la FIA ha modificado su estrategia con el objetivo de reforzar su situación financiera de cara al futuro. Ese trabajo parece haber dado sus primeros frutos maduros en 2025, después de que en 2024 la federación regresara a los beneficios por primera vez. Como referencia, en 2021 registró unas pérdidas operativas de 24 millones de euros.

Pero, ¿cómo lo ha conseguido la FIA? El flujo de caja operativo aumentó hasta los 53,7 millones de euros, mientras que la liquidez disponible al cierre del ejercicio se duplicó hasta alcanzar los 43,6 millones de euros. Además, la federación no tenía deuda financiera. Un resultado que, de cara al futuro, podría beneficiar tanto al automovilismo como a los programas de movilidad.

El automovilismo, clave en los ingresos

Ese excedente económico podría destinarse a campeonatos de la FIA, clubes miembros, empleados, seguridad vial, sostenibilidad y programas de movilidad. De hecho, varias áreas ya demostraron ser especialmente rentables. Entre ellas destacan el desarrollo de un nuevo modelo de promoción para el Mundial de Rally (WRC) con mejores condiciones comerciales, el sólido rendimiento del Mundial de Resistencia (WEC) y la implantación de nuevos reglamentos.

La renovación a largo plazo del contrato con el promotor del Mundial de Fórmula E, Formula E Holdings Limited, generó unos ingresos de 20 millones de euros. A ello se sumó la incorporación de nuevos socios con marcas globales y empresas tecnológicas que contribuyeron al crecimiento del volumen de negocio. Entre ellas figuran DHL, Rolex, Hankook, AlphaTauri, Siemens y Tomorrow.io.

Pese a las medidas de ahorro, la FIA incrementó el número de empleados fijos durante 2025. La organización alcanzó los 308 trabajadores en plantilla, un 14% más que el año anterior. Según la federación, esta inversión en talento será clave para desarrollar de forma eficiente y sostenible todos sus proyectos relacionados tanto con el automovilismo como con la movilidad.

Austeridad y disciplina financiera

"Seis meses después del inicio de mi segundo mandato como presidente de la FIA, sigo comprometido con garantizar una organización rentable y financieramente sostenible", afirmó Mohammed Ben Sulayem. "Hoy me siento orgulloso de que hayamos cumplido nuevamente ese objetivo al lograr el mejor resultado operativo de la FIA en los últimos diez años y seguir construyendo sobre los importantes avances logrados desde 2021".

"La mejora de la gobernanza, la transparencia y la salud financiera de la FIA fue una promesa central de mi programa electoral, y hemos transformado la organización en una federación más sólida y profesional".

"Seguiré trabajando estrechamente con todas las partes implicadas para impulsar cambios positivos en toda la FIA y generar valor a largo plazo para nuestros clubes miembros, nuestros campeonatos, nuestros empleados y las comunidades de movilidad y automovilismo de todo el mundo".

Al cierre de 2025, la FIA presentaba una sólida situación financiera: el efectivo y los activos líquidos representaban el 73% del balance, seis puntos porcentuales más que un año antes. Además, el ratio de fondos propios alcanzó el 49% y la organización seguía sin registrar deuda financiera.