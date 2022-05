Indianápolis descarta a la F1 y se interesa por el WEC

Cargar el reproductor de audio

El propietario del Indianapolis Motor Speedway, Roger Penske, ha revelado su deseo de llevar el Campeonato Mundial de Resistencia al legendario trazado. El estadounidense ya había expresado su intención de establecer una prueba de la categoría en el hogar de las 500 Millas, que compró junto con la IndyCar en noviembre de 2019.

Recientemente, dijo que el evento propuesto en la pista de Indianápolis podría pertenecer al calendario del WEC en un futuro próximo, al que su equipo se ha unido en la división de LMP2, antes de dar el salto a con los prototipos de Porsche de LMDh a partir de 2023.

La creación de una nueva prueba en el trazado rutero del óvalo, utilizado para albergar grandes premios de Fórmula 1 en la primera mitad de la década de los 2000, es "lo primero en la lista" de Penske, según afirmó en Spa-Francorchamps el pasado fin de semana.

"Estamos hablando sobre ello ahora mismo. No hay nada que anunciar, pero sería fantástico", indicó. "He hablado con Frederic [Lequien, jefe del WEC] y le he dicho que podríamos estar interesados".

"En lo que respecta a Indianápolis, nuestros brazos están abiertos de par en par. Vengan y corran, tendremos el lugar listo para funcionar", expresó Roger Penske como incitación al mundial de resistencia.

Lequien dijo que está abierto a celebrar una segunda carrera del WEC en suelo estadounidense en futuras temporadas, ya que el campeonato se expande más allá de las seis citas que tiene en el calendario actual, reducido como resultado de la pandemia por la COVID-19, ya que antes había hasta ocho.

Sin embargo, restó importancia a las posibilidades de que una cita en Estados Unidos junto con las 1.000 Millas de Sebring se produzca a corto plazo: "Es un mercado importante para nosotros, sería estúpido excluir oportunidades como esta".

"Si ampliamos el campeonato, ¿por qué no hacer una segunda carrera en Estados Unidos? Pero en un futuro cercano no es algo que pueda suceder", aseguró.

Penske habló por primera vez de organizar una ronda de IMSA en el trazado de Indianápolis a mediados del año pasado: "Estamos más cerca de ellos, cualquiera de los dos nos daría el mismo beneficio porque es un lugar muy grande".

También explicó que solo estaba interesado en albergar una carrera de resistencia, en contraposición a una ronda de IMSA, que se celebra en menos de 3 horas: "Solo queremos correr una carrera de resistencia, si vamos a hacerlo, tiene que ser una de resistencia".

El jefe de IMSA, John Doonan, ha indicado que está abierto a añadir otro sitio más a las carreras de larga distancia de Daytona, Sebring, Watkins Glen y Road Atlanta, que conforman el segmento de la Copa de Resistencia patrocinado por Michelin, pero no ha establecido ningún calendario para una posible introducción de un evento en Indianápolis.

El circuito del Brickyard acogió una ronda del Campeonato de Carreras de Carretera Grand-Am en 2012 y 2013 y, después de la adquisición de Grand-Am de la American Le Mans Series, una de la nueva categoría unificada a IMSA en 2014.

Penske sofocó el fuego sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 regresara a este lugar con la llegada de Miami el pasado fin de semana y en Las Vegas la próxima temporada junto a la ya existente en Austin.

"Nos gustaría tener una carrera de F1, pero creo que ahora mismo estamos en una especie de asiento trasero", dijo.

El circuito de Indianápolis se modificó antes de la primera carrera de la IndyCar en el trazado en 2013, y se ha convertido en una parte tradicional del calendario.

Una segunda ronda de la IndyCar en la pista se añadió en 2020, mientras que el utilizado anteriormente por la F1 también ha acogido la ronda estadounidense del Intercontinental GT Challenge, un evento de ocho horas, desde 2020 y permanece en el calendario este año.