Javier Villa se pasa a los rallyes con Toyota

Ordes (A Coruña).- Javier Villa lleva prácticamente toda su vida corriendo en coches. Tras el obligatorio paso por el karting, Villa (Colunga, 5 de octubre de 1987) se pasó a los monoplazas, compitiendo en 2003 gracias al programa Racing for Spain de la RFEdA en la Fórmula Junior 1600 con sólo 16 años.

El año siguiente ascendió a la Fórmula 3 y en 2005 a punto estuvo de proclamarse Campeón de España de la categoría con sólo dos temporadas de experiencia. Su talento le valió para promocionar a GP2 en 2006 con 19 años, dentro de la misma estructura con la que había competido en F3, el equipo Racing Engineering de Alfonso de Orleans, consiguiendo 3 victorias y 12 podios en 4 temporadas y también un test con el equipo BMW Sauber de Fórmula 1.

Cuando Villa dejó los monoplazas, empezó a convertirse en un piloto todo terreno, probando los turismos en circuitos en diferentes copas, pero también en el WTCC, donde logró subir al podio y la versión europea de NASCAR, pero donde realmente ha triunfado el asturiano en los últimos años ha sido en la montaña, disciplina en la que se ha proclamado Campeón de España en nueve ocasiones.

Tras los circuitos y la montaña, Villa ahora se ha decidido por los rallyes y desde esta temporada compite en la Toyota GAZOO Racing Iberian Cup, el campeonato monomarca auspiciado por Toyota España y MSi, en el que compiten con los GR Yaris.

Un piloto multidisciplinar

"Hace un par de años me empezó a entrar la curiosidad por los rallyes" nos comenta el piloto de Colunga en el parque de asistencia del Rallye Terra da Auga, "ya sabéis que me gusta todo el automovilismo, me encanta conocerlo todo, pasé por las copas, hice montaña y aquí estamos ahora. Yo creo que dentro del mundo de los rallyes, este es uno de los mejores sitios para empezar: es un coche 4x4, se corre en tierra y en asfalto, ahora mismo hay 16 pilotos corriendo, gente con mucho nivel y es una forma de ponerme una realidad, de ver si voy a ser capaz de adaptarme o no, con las cosas claras y sin engañarme y al final de año pues haremos balance y veremos que tal ha ido".

La decisión, por tanto, de comenzar su andadura en los rallyes con la Toyota GAZOO Racing Iberian Cup, fue bastante fácil de tomar: "Me decido por la Toyota GAZOO Racing Iberian Cup un poco por un conjunto de cosas: el coche, la copa, todos los rallyes donde corremos, el nivel que tiene… para mí era la mejor referencia, lo primero para ver si me adapto a las notas, que tal puedo ir en asfalto, en la tierra, hay pilotos muy muy rápidos con palmarés y que vienen de correr el WRC2…

"Todo eso me va a marcar una realidad y por lo menos las referencias son buenas para cuando llegue a final de año pensar si lo que me falta voy a poder con ello o pienso 'mira creo que de aquí en adelante voy con mucho riesgo por no conocer'".

Javier Villa, Toyota GR Yaris Photo by: Toyota

La tierra y el copilotaje, las mayores dificultades por el momento

La Toyota GAZOO Racing Iberian Cup es un certamen en el que se corren cuatro rallyes de tierra, tres de asfalto y uno en el que se juntan ambas superficies, por lo que es un campeonato muy completo, sobre todo para el que, como Javi, quiere aprender en todos los terrenos. La competición se inició en Portugal, en el Rallye de Fafe, una durísima prueba para empezar.

"Comenzar por Fafe fue complicado, para qué nos vamos a engañar" confiesa Villa, "pero el campeonato es así y me lo tomé con mucha calma, sobre todo el sábado porque estaba muy roto, había muchas piedras y fui muy despacio. El domingo es verdad que estaba un poco mejor, me fui soltando pero aun así iba muy inseguro y con mucho cuidado".

Para un piloto que ha vivido toda su carrera en pruebas de asfalto, comenzar con un rallye de tierra no era seguramente lo más sencillo: "Ahora mismo lo que más me está costando en la tierra es que estoy trabajando las notas y el copiloto, no sabes lo que tienes delante, no conoces la carretera y además no conoces el coche, no sabes cómo frena en tierra, cómo te apoyas, como lo colocas y entonces vienen muchas inseguridades a la vez".

Y además, se junta el mayor problema que tienen todos los pilotos que pasan de circuitos a los tramos: aprender a conducir "de oído" trabajando con el copiloto.

"Sí, es lo más difícil" confirma Javi. "Por ejemplo, cuando hice un test en tierra, pasas tres veces por el mismo sitio y un coche es un coche, no serás un diez, pero a un nueve ruedas. El problema es cuando vas con todas las dudas que comentábamos antes y tienes que ir escuchando al de al lado, pero ya no es sólo escucharlo, que poco a poco ya voy escuchando todo, el mayor problema es interpretarlo, haces cualquier nota, por ejemplo ‘derecha 87 cierra 7 50 izquierda 4’ y vale, lo escuché a la perfección pero como es la 87, cómo son esos 70 metros, cómo es el ángulo, a cuanto pasas… todo eso, hasta que no repitas una nota cincuenta o cien veces para saber como es, lleva mucho tiempo".

Javier Villa, Andrés Blanco, Toyota GR Yaris Photo by: Toyota

De momento Javier Villa no ha hecho más que comenzar su carrera en los rallyes y aunque ha podido vivir en primera persona la dificultad de esta disciplina, su reto conlleva un poco de paciencia y esperar unos meses para hacer balance.

"No me he marcado objetivos y menos ahora mismo" admite el asturiano. "Lo que quiero es aprender y después de cada carrera analizar bien qué me pasó, dónde veo la mayor carencia y preparar la siguiente. Hay que ir avanzando hasta que llegue un momento en el que haya hecho 8 o 10 carreras, que en realidad no es nada, pero por lo menos espero poder tener una referencia".

Toyota GAZOO Racing Iberian Cup, un campeonato donde prima la igualdad

La Toyota GAZOO Racing Iberian Cup nació el año pasado de la mano de Toyota España y MSi con el objetivo de hacer correr los GR Yaris, un coche que desde que nació llamó la atención de todos los aficionados a las cuatro ruedas, de una manera económica y en un entorno competitivo.

En esta segunda temporada, el campeonato ha alcanzado ya una gran madurez con pilotos de la talla de Sergi Francolí, campeón de la primera edición, Alberto Monarri, Ricardo Costa, Daniel Berdomás o el veterano andorrano Albert Llovera, además de varios pilotos portugueses y franceses.

El certamen se disputa en España y Portugal, de ahí el nombre de Iberian Cup, con cuatro rallyes de tierra - Fafe, Terra da Auga, Terras de Aboboreira y Pozoblanco - tres de asfalto - Lisboa, Vidreiro y La Nucía - y uno en el que se corre tanto en asfalto como en tierra, el Princesa de Asturias.

El coche es un GR Yaris, con tracción total y al que se le ha incorporado un kit racing, preparado por MSI, que comprende tanto equipamiento de seguridad, como pequeñas mejoras en el motor, las suspensiones, los frenos y la electrónica, además de un kit específico para las pruebas de tierra.

Con dos rallyes ya disputados en superficie de tierra, Fafe y Terra da Auga, Sergi Francolí actual campeón, es líder de la clasificación con 41 puntos, por delante de Ricardo Costa con 33, Daniel Berdomás con 32 y Alberto Monarri con 28. La próxima cita será en territorio portugués los días 29 y 30 de abril en el Rallye Terras de Aboboreira.

Javier Villa, Andrés Blanco, Toyota GR Yaris Photo by: Toyota