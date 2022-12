¿Por qué dejó BMW-Sauber la Fórmula 1 a finales de 2009?

Cargar el reproductor de audio

La vida en la Fórmula 1 es muy complicada, y convertir un equipo que nació con la intención de sobrevivir en una escudería aspirante a conseguir el título en la máxima categoría del automovilismo era algo casi impensable.

Pero no para BMW, que con su unión con Sauber, pudieron retar a grandes históricos como Ferrari o McLaren durante el final de la década de los 2010, incluso llegaron a liderar el mundial ambos campeonatos, el de constructores en el Gran Premio de Bahrein 2008, y el de pilotos con Robert Kubica tras su primer y único triunfo en el Gran Circo en esa misma temporada en Canadá.

Ese fue el punto álgido para un proyecto que estaba abocado al éxito por el apoyo económico de la firma alemana, pero que se derrumbó con el paso del tiempo hasta que en 2009 se despidieron de la Fórmula 1 en los últimos puestos de la clasificación tras cuatro cursos de altibajos.

Uno de sus pilotos más conocidos, Nick Heidfeld, presente con el equipo de Hinwil en todos y cada uno de los años que participaron en la categoría, habló sobre la caída de BMW-Sauber, sobre el que creía capaz de conseguir el título en ese dorado 2008.

"Otros, cuando veían la oportunidad de luchar por el mundial, lo daban todo, y eso no sucedió, no se produjo en BMW", explicó el germano. "Para ser sincero, no creo que tuviéramos la opción de ganar si miras el rendimiento, aunque ganamos en Montreal y Robert [Kubica] estaba delante, el coche era más lento que el resto".

"Cuando eres piloto y estás allí con esa oportunidad, esperas que la escudería lo dé todo, y no lo hicieron", aseguró Heidfeld en el podcast Beyond the Grid de la Fórmula 1. "La conexión que tuvo BMW con Sauber fue muy fructífera, las herramientas estaban al nivel, no eran mejores en Williams, donde, según mi opinión, tuvieron más problemas que nosotros".

"A veces hubo contratiempos como los que pasan en las grandes empresas, que son demasiado corporativas, como Toyota, Mercedes o la propia BMW, que tienen un enfoque diferente, y reunir lo mejor de los dos mundos es difícil", dijo el alemán.

En 89 participaciones, el equipo fundado por Mario Theissen en 2006 consiguió 17 podios, además de la victoria de Kubica en Canadá, donde firmaron un doblete con la ayuda de Heidfeld, pero a final del 2009 comenzaron a despedirse de la Fórmula 1 en medio de una crisis mundial.

"Se retiraron demasiado pronto, según lo veo como piloto de carreras. Fue por la crisis financiera que atravesábamos, y probablemente fue lo correcto, pero no lo sé", dijo. "Si miras sus resultados, lo hicieron muy, muy bien, porque venían de ser relativamente pequeños con Sauber".

"Se abrieron camino, tuvimos buenas actuaciones y luego sufrimos, pero me parece normal, si eres quinto, cuarto, tercero y segundo, entonces serás campeón, y debes volver abajo en algún momento", sentenció el piloto con más grandes premios en la historia de la escudería.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!