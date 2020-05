Vuelven las carreras: cómo seguir el regreso de la NASCAR

La primera carrera se llevará a cabo estel domingo 17 de mayo en Darlington Raceway, Carolina del Sur, a las 21.30 hora peninsular española. Eso y los tres eventos siguientes se llevarán a cabo a puerta cerrada, con todos los participantes y comisarios sujetos a estrictas medidas de distanciamiento social, combinadas con equipos de protección personal y controles de salud regulares.

Cada uno de los eventos planificados tendrá cobertura televisiva en FOX, pero no habrá libres, ni clasificación. Más allá de eso, los formatos de carrera serán los habituales.

"NASCAR y sus equipos están ansiosos y entusiasmados por volver a competir, y tienen un gran respeto por la responsabilidad que conlleva el regreso a la competición", dijo Steve O’Donnell, vicepresidente ejecutivo de NASCAR. “Regraseremos en un entorno que garantizará la seguridad de nuestros competidores, empleados y todos aquellos de la comunidad local".

"Agradecemos a los funcionarios y expertos médicos locales, estatales y federales, así como a todos en la industria, el apoyo sin precedentes en nuestro regreso a las carreras, y esperamos unirnos a nuestros apasionados fans para ver los coches de vuelta en pista".

Vista del circuito de Phoenix

¿Cómo ha podido volver la NASCAR a la acción?

El regreso de la NASCAR ha dependido esencialmente del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper. Su declaración de que los equipos de NASCAR fueran considerados "negocios esenciales" ha sido clave para el regreso de la competición, ya que la mayoría de sus competidores se encuentran en dicho estado. Esto se extenderá a las pistas de carreras, "a menos que las condiciones de salud disminuyan", según el gobernador Cooper.

Algunos de los condados dentro de Carolina del Norte sí llevaron a cabo bloqueos más estrictos que otros, pero se entiende que todos se han alineado para propiciar el reinicio de NASCAR, lo que ha permitido la preparación de automóviles y pistas de carreras por igual.

NASCAR ha colaborado con funcionarios de salud pública, expertos médicos y funcionarios estatales y federales, e implementado un plan integral de salud y seguridad. De acuerdo con las recomendaciones de los CDC, OSHA y los gobiernos estatales y locales, casi todos los aspectos de cómo se lleva a cabo el evento se modificarán significativamente, incluidas las siguientes condiciones:

Eventos de un día

Uso obligatorio de equipo de protección personal durante todo el evento

Controles de salud para todas las personas antes de ingresar en la instalación, mientras están dentro y cuando salen de ella

Protocolos de distanciamiento social a lo largo del evento

Límites estrictos sobre el número de personas a las que se les otorga acceso a cada instalación

NASCAR se ha comprometido a seguir trabajando con las autoridades estatales y locales, de acuerdo con las decisiones y restricciones locales. Los equipos estarán limitados a 16 miembros, incluido el piloto.

¿Qué pasará si un piloto da positivo por COVD-19?

El vicepresidente de operaciones de carreras de NASCAR, John Bobo, abordó esta pregunta en una teleconferencia reciente: “En ese caso, se revisará a cada persona con la que el piloto interactuó directamente. Esas personas probablemente tendrían que autoaislarse. Entonces, obviamente, nos aseguraremos de que el piloto reciba la atención que necesita".

“Seguiremos con cada participante. Le hemos pedido a cada organización que haga eso también durante 14 días por síntomas de cualquier persona que haya asistido al evento. Debo decir que todos nuestros planes han sido revisados por los funcionarios de salud locales en Carolina del Sur y en Carolina del Norte".

¿Cuándo volverán los fans a las gradas de la NASCAR?

El vicepresidente ejecutivo de NASCAR, Steve O'Donnell, abordó esta pregunta en una videoconferencia reciente: "Creo que todavía es un trabajo en progreso. Nuestra prioridad en este momento es intentar volver a competir de manera segura. Creo que ciertamente el aficionado de NASCAR es un apasionado, y queremos realizar eventos con fans en cuanto podamos. Pero hasta que creamos que es un entorno seguro, y podamos trabajar con las comunidades locales y estatales para que eso suceda, vamos a esperar".

Daniel Suarez, Gaunt Brothers Racing, Toyota Camry CommScope

¿Cuándo y dónde corre la NASCAR?

Dos carreras de la categoría Cup se llevarán a cabo en Darlington, Carolina del Sur, mientras NASCAR se esfuerza por recuperar el tiempo perdido de carreras (y televisión) para el deporte. La carrera del domingo es de 400 millas, seguida de un evento más corto el miércoles por la noche de 500 km. También habrá una carrera de 200 millas Xfinity Series el martes por la noche.

A partir de ahí, el circo de la Cup se volverá a montar en el Charlotte Motor Speedway para el Coca-Cola 600, como estaba previsto el 24 de mayo. Al igual que en Darlington, se realizará una carrera de 500 km el miércoles siguiente. Esta vez, Xfinity correrá el lunes por la noche, con un evento de 300 millas, seguido por el regreso de la categoría Gander Truck el martes por la noche.

Y mientras tanto...: NASCAR Heat 5 saldrá a la venta en dos ediciones en julio

Cómo seguir las carreras de la NASCAR en mayo

Fecha Circuito Categoría Distancia TV (EE UU) Salida (CEST) 17 mayo Darlington Cup 400 mi FOX 21:30 20 mayo Darlington Xfinity 200 mi FS1 2:00 21 mayo Darlington Cup 500 km FS1 1:30 25 mayo Charlotte Cup 600 mi FOX 00:00 26 mayo Charlotte Xfinity 300 mi FS1 1:30 27 mayo Charlotte Trucks 200 mi FS1 2:00 28 mayo Charlotte Cup 500 km FS1 2:00

El calendario de NASCAR hasta finales de junio

NASCAR has further outlined its plans for racing until June 21. This ambitious plan includes multiple states, and will depend on no further pandemic spikes in those areas that might cause local health restrictions.

O’Donnell added: “We are eager to expand our schedule while continuing to work closely with the local governments in each of the areas we will visit. We thank the many government officials for their guidance, as we share the same goal in our return – the safety for our competitors and the communities in which we race.”