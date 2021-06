Viñales: “Soy la persona más autocrítica que existe”

Cuando Maverick Viñales fichó por Yamaha en 2017 para cubrir el hueco que dejaba el tricampeón de MotoGP Jorge Lorenzo, las enormes expectativas que se crearon, y más tras ganar tres de sus cinco primeras carreras con la M1 aquel año, no han llegado a cumplirse nunca.

Por el camino, Maverick ha vivido una auténtica montaña rusa de sensaciones, con grandes victorias y carreras para olvidar, además de dos cambios de jefe técnico, el último estrenado este mismo viernes con la llegada de Silvano Galbusera a su box.

No son pocas las voces críticas que piden más autocrítica al piloto, y menos excusas.

“¿Pero quién dice eso?”, preguntó Maverick este jueves tras la primera jornada del Gran Premio de Catalunya, en la que fue el sexto más rápido en la hoja de tiempos.

“Son titulares para buscar el click”, soltó el de Yamaha. “Si te soy sincero, piensa que soy la persona más autocrítica que existe, porque al final el que se presiona soy yo mismo, porque sé perfectamente que no estoy sacando todo mi potencial. Me siento súper frustrado en ese aspecto, siempre hago autocrítica, y me empujo mucho a mí mismo”, dijo.

Volviendo a temas más deportivos, Viñales acabó satisfecho de su primer día de trabajo con Galbusera.

“Me siento muy confiado en el fin de semana, hoy me he sentido realmente bastante por el sitio, que era lo importante. Paso a paso, estamos construyendo un buen fin de semana con Silvano y poco a poco creo que lo vamos a conseguir”.

Viñales mejoró claramente del FP1 al FP2 este viernes.

“Nos hemos concentrado en encontrar el feeling delantero de Qatar, hemos tenido motos muy distintas en los dos entrenamientos, y en el FP2 hemos dado un salto y he mejorado el ritmo un segundo. Mañana tenemos que trabajar más la parte de atrás de la moto para que no patine tanto la rueda”.

El corredor español valoró también el uso del sistema holeshot trasero a la hora de frenar.

“Utilizo mucho el holeshot para frenar, tienes más contacto y no se levanta tanto la rueda. El año pasado el dispositivo era más agresivo y te podía descolocar en la frenada, ahora Yamaha lo ha mejorado mucho y es más suave, se puede usar en cualquier situación”, explicó.

El piloto de Yamaha fue interrogado también por su primer día de trabajo con Galbusera.

“Me he encontrado bien, muy diferente al trabajo que tenía con Esteban, con él tenía mucha confianza y era distinto. Con Silvano vamos a ir construyendo poco a poco. He probado dos motos muy distintas, algo que no estaba acostumbrado a hacer y no ha ido mal. Hemos sacado conclusiones muy positivas en el día de hoy y vamos a ver mañana. De la primera sesión a la segunda hemos mejora muchísimo así que vamos a intentar continuar con esta tendencia de mejora el fin de semana”, zanjó el chico de la Costa Brava.

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 1 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 2 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 3 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 4 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 5 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 6 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 7 / 24 Foto de: Dorna Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 8 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 9 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 10 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 11 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 12 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 13 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, mira a Marc Marquez, Repsol Honda Team 14 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, mira a Marc Marquez, Repsol Honda Team 15 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, mira a Marc Marquez, Repsol Honda Team 16 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 17 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 18 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 19 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 20 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 21 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 22 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 24 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images