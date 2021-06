La primera jornada del Gran Premio de Catalunya de MotoGP se saldó con Marc Márquez en la 16ª posición de la hoja de tiempos, siendo la mejor Honda en la clasificación la de Pol Espargaró, que cerró el top 10. Takaaki Nakagami fue 11º y Alex Márquez 18º, unas prestaciones lejos de lo que se espera de la marca alada.

Todo esto lleva a pensar que para Marc, aún estando en plena forma y habiendo superado su lesión, cosa que no es así, sería difícil ganar como lo hacía en el pasado.

“Estamos en una situación crítica y yo no estoy en la mejor situación personal y profesional para ayudarles, ahora mismo. Es cierto que si estuviera en plena forma quizá se podría luchar por podios o por victorias, pero costaría bastante más que en 2019, sería difícil. Es ahí donde estamos trabajando, todos los pilotos Honda estamos sufriendo y eso significa algo", introdujo el #93.

“Somos un equipo, para lo bueno y para lo malo, estamos trabajando y ahora toca sacar lo mejor de cada piloto y lo mejor de Honda. Honda es Honda, confío en ellos y seguramente le vamos a dar la vuelta a la situación, por ganas y empeño no será”.

Viendo a Márquez acabar la jornada el 16º, le expusieron que se hace duro verle sufrir tanto, y si la opción de parar para recuperarse seguía abierta.

“Entiendo que se haga duro verme en esta situación. Si se hace duro para la gente, imagínate para mí. Pero al final es entender, no ilusionarte con cosas ficticias, sino que hay que ser realista con mi estado actual y esto no nos llevará a la frustración. Son cosas fáciles de decir y difíciles de hacer”.

“En Mugello sufrí bastante el viernes y luego mejoré a medida que avanzaba el fin de semana. Eso quiere decir que haciendo moto voy encontrando la posición y me las apaño para ir mejorando. Aquí en Barcelona me he notado mejor que el viernes de Italia. Cada vez que llego a un circuito hay dos, tres o cuatro puntos que me tengo que readaptar y se me hace difícil”.

“Lo que necesito es dar vueltas con la moto y hacerlo con la herramienta con la que compito. Un jugador de futbol se puede poner las botas y dar toques a un balón en el estadio entrenando. Nosotros no lo podemos hacer, solo podemos entrenar con nuestra moto en un gran premio, en competición. Tengo que aceptarlo porque creo que es la mejor opción para llegar al nivel que lo dejamos. Este proceso tiene que pasar y ojalá sea lo antes posible. Es duro, no te creas que no lo es, pero lo tenemos que aceptar”.

Las previsiones meteorológicas apuntan a posibilidad de lluvia en Montmeló el domingo, una situación que a Márquez le fue bastante bien en Le Mans.

“En seco sufro más, en agua menos, pero cuando un piloto pide la lluvia el domingo es que está muy mal, así que de momento no la pido. Prefiero rodar en seco, seguir evolucionando y creciendo. Estábamos arriba y hemos bajado. La ley de la gravedad te hace bajar muy rápido y muy fácil. Hemos parado el golpe y ahora poco a poco hay que volver a subir. El lunes sí me gustaría hacer un entrenamiento normal a ver hasta dónde puedo aguantar”, zanjó Marc en referencia al test oficial que se celebra en Montmeló.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

