Viñales: “Otra carrera que hemos tirado a la basura”

La carrera del Gran Premio de Austria se paró por una bandera roja debido a un terrorífico accidente en la pista del Red Bull Ring, cuando Franco Morbidelli chocó con la rueda trasera de Johann Zarco y ambas motos salieron volando por los aires.

Convertidas en proyectiles, la Ducati y la Yamaha accidentadas volaron la escapatoria y atravesaron la pista en la curva 3, pasando milagrosamente en medio de Maverick Viñales y Valentino Rossi, que salieron ilesos milagrosamente de un incidente que pudo acabar en tragedia.

“Estoy contento porque no ha sucedido nada grave, todos estamos bien. La curva 3 ya se sabe, no ha pasado nada los otros años porque Dios no ha querido. Al final es un punto muy complicado, para las motos es muy difícil, sobre todo en agua. Espero que no llueva, porque en mojado ahí te puedes caer muy fácil, espero que el próximo fin de semana no suceda nada más”, explicó Maverick este domingo en Austria.

“Siempre hay riesgos en MotoGP, es algo a lo que estás expuesto, lo sabes y está ahí. Correr es lo que me gusta y quiero hacer, no es algo en lo que piense ni me preocupe, solo salgo a pilotar al máximo y sin pensar, nada más”.

Pese a salir en la primera carrera desde la pole, a Maverick no se le vio suelto y en la segunda carrera perdió posiciones hasta ponerse último.

“Hoy he tenido un problema con la moto, por eso estaba tan decepcionado. Tanto en Brno como aquí eran dos oportunidades para estar delante en el campeonato y las hemos desaprovechado totalmente. Tenía buen ritmo, buena vuelta, estaba delante, pero hay que seguir así”.

“Es complicado entender por qué suceden estas cosas, porque si coges el feeling del sábado es espectacular, pero luego en carrera es una moto difícil de conducir. Me pasa desde hace mucho tiempo y no encontramos solución”.

“Como piloto piensas que has perdido una oportunidad única de meterle 10 o 15 puntos a Fabio y estar enganchado en el campeonato. Pero yo doy mi máximo en cada entrenamiento y en cada carrera, lo doy todo”, dijo esperando un paso adelante de Yamaha.

“En Jerez la moto funcionaba bien, pero ya avisé que había que verla en otras pistas, es complicado tener una opinión. Para una vuelta con grip tenemos una gran moto, pero cuando no hay agarre no puedes hacer absolutamente nada, es inconducible. Cambio todos los mapas, pruebo a frenar antes, más tarde, intento adaptarme a cada vuelta, pero no hay manera. Estoy avisando desde hace mucho tiempo, solo puedo esperar a tener las armas para medirme a los demás”.

“Para mí es muy difícil entender que el sábado pueda exprimirme a tope y el domingo parezca que voy paseando. Por una cosa u otra la moto no va. Los demás siempre van hacia delante y nosotros perdemos mucho”.

“El problema es la falta de agarre. Cuando salimos después de las Moto2 el domingo cambia la pista y no encontramos la tecla”.

Al margen del resultado, le pidieron a Viñales que concretara el motivo por el que en la salida de la segunda carrera, se fue para atrás con tanta facilidad.

“Básicamente hemos tenido un problema con el embrague y ya no he podido hacer nada, me ha pasado todo el mundo en la recta, incluso entre la curva 1 y la 3 he levantado la mano para que me vieran. Da mucha rabia, estoy muy frustrado. Era una carrera buena porque me sentía muy fuerte. Frenaba muy tarde y eso me hubiera dado opciones a adelantar, pero otra carrera que realmente hemos tirado a la basura”, zanjó un desesperado Maverick.

