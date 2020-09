El piloto de Suzuki, ganador de los grandes premios de Estados Unidos y Gran Bretaña en 2019, perdió una extraordinaria posibilidad de aumentar su cuenta de victoria en la clase reina al sufrir una caída en el Gran Premio de Austria, justo cuando se puso líder de la carrera a diez vueltas del final.

Alex Rins perdió el tren delantero al forzar el ángulo de inclinación, sin que, afortunadamente, se resintiera de la grave lesión en el hombro derecho que sufrió en el Gran Premio de España, el primero del curso.

“No fue un domingo fácil para nosotros. Tras la primera salida, en la vuelta dos, curva tres, se me bloqueó la rueda de delante y perdí muchas posiciones, costándome luego mucho coger el ritmo para poder remontar. Queda feo dicho de esta forma, pero gracias a la bandera roja, pudimos volver a empezar en la segunda salida. Suerte que los pilotos implicados en el accidente están todos bien, porque fue una caída muy fea, muy rápida”.

Una segunda carrera en la que las cosas le salieron mucho mejor.

“Tras la primera carrera el objetivo en la segunda era estar en el grupo de delante, pero una vez en marcha me sentí tan bien que desde luego estaba corriendo para ganar. El feeling era muy bueno”.

“En la segunda salida me sentí más cómodo, intenté frenar un poquito antes en las curvas más críticas para mantener la posición, y una vez me puse segundo me sentí con mucha confianza, con muchas ganas de adelantar a Dovizioso”.

Dovizioso echó el freno

“Dovi hizo de las suyas, fue una carrera lenta y cuando le fui a adelantar en la curva seis perdí el tren delantero y me fui al suelo”.

“Fue una pena que no lo pudiera salvar, porque dos vueltas antes salvé una caída en esa misma curva. Ahora hay que tratar de demostrar nuestro potencial en la siguiente carrera”.

Cuando Alex dice que Dovizioso "hizo de las suyas" se refiere a la gestión de la velocidad en cabeza de carrera, reduciendo el ritmo para guardar gomas.

“Gestionó la velocidad, me recordó un poco la carrera de Qatar del año pasado, tenía el mando. En esta carrera Dovi tenía el poder y cuando quiso apretó y se fue. Intenté adelantarle para poder coger nosotros el control de la carrera, el mando, y marca el ritmo, pero no pudo ser”.

Otra opción hubiera sido tener paciencia, escaparse con Dovi y en la última vuelta tratar de adelantarle, como hizo Joan Mir con Jak Miller para ser segundo.

“Escaparme con Dovi no hubiera podido ser porque él no quiso, controló muy bien la carrera, rodando en 1.25 bajos (el año pasado rodó en 1.23 altos), de hecho no pudo tampoco Mir e, insisto, era una carrera para adelantarles e irse”.

“Es un poco similar como cuando adelantas a una KTM, cuando pasé a Pol (Espargaró) en la curva seis, le cogí unos metros y ya no me pudo devolver el adelantamiento. Creo que hubiera pasado lo mismo con Dovi. Trataremos de comprobarlo el próximo fin de semana, seguro que las Ducati están delante y nosotros trataremos de estar con ellos luchando por el podio”.

Viendo la carrera uno piensa que Alex dejó perdió gran oportunidad de llevarse la victoria, algo que encajaría con que el corredor, pese a la caída, mostraba cierta satisfacción.

“Todo estaba saliendo muy bien, sinceramente me sentía para ganar la carrera. Esta sensación no la he sentido muchas veces, pero realmente me sentía para ganar. Fue una lástima, pero estuvimos ahí las dos Suzuki, Joan (Mir) terminó en el podio, un gran resultado para la marca, así que veremos que pasa la semana que viene”.

Un podio que es el primero de Mir en la clase reina.

“No me sorprendió mucho el podio, viendo la carrera y cómo iba la moto. Desde luego que estoy contento por él (Mir), estoy contento por Suzuki y ya digo, era una carrera que se podía ganar fácilmente”.

Centrándonos en el momento de la caída, el corredor español describió el posible error que le llevó al suelo.

“El error quizás fue intentar parar la moto con más ángulo (de inclinación). Por lo que hemos visto en la telemetría, cuando abrí el gas estaba mucho más inclinado que en la vuelta anterior, y eso fue lo que me hizo perder el tren delantero de la moto”, resumió un Rins que no se excluye de la lucha por el campeonato. “Está todo muy apretado y todo puede suceder todavía”.

Volviendo a la terrorífica caída entre Zarco y Morbidelli, Rins explicó que pudo ver en directo con detalle.

“No me hizo falta ver muchas veces repetidas las imágenes porque estaba detrás de ellos y lo pude ver todo. Sentí miedo, una de las motos se fue recto, cruzó las defensas y se fue contra las dos Yamaha (Viñales y Rossi) que estaban delante. Fue impactante”.

Le preguntaron a Alex si la situación provocada por el accidente en la curva tres fue uno de los momentos en que más miedo ha pasado en un circuito.

“Puede ser, porque verlo desde atrás como iba la moto directa hacia los otros piltoos, puede ser que sí sea el peor momento que he vivido en un circuito”.

Aprovechando que Rins estaba justo detrás de Morbidelli y Zarco en el momento del accidente, el de Suzuki explicó la mecánica de la maniobra.

“Zarco quiso adelantar a Morbidelli por el interior entrando en la curva dos y se fue un poco largo. Franco no pudo esquivarlo y se tocaron las dos ruedas, la trasera con la delantera, y se cayeron. Menos mal que fue una caída limpia para ellos dos, porque de lo contrario hubiera sido aún más caótico todo”.

“Somos pilotos, estamos un poco acostumbrados a esto y no pensamos mucho en la posibilidad de que pueda sucedernos algo. Cada circuito tiene sus peligros, puntos críticos. En la Comisión de Seguridad los pilotos tratamos de dar nuestra opinión sobre los puntos que hay que mejorar en cada uno. En Brno, por ejemplo, van a reasfaltar y hemos pedido que aprovechen las obras para hacer alguna escapatoria más grande. Y este (Red Bull Ring), está ahí, ahí”, respecto a la peligrosidad”, zanjó el corredor barcelonés de Suzuki.

