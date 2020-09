Morbidelli salió ileso de una colisión a casi 320 km/h con Zarco en la rápida curva 2 durante la primera carrera en el Red Bull Ring y volvió a los mandos de la Petronas Yamaha para el GP de Estiria.

Aunque dijo el viernes que no tenía problemas en pasar por esa sección del circuito, Morbidelli admite que fue más cauteloso en las primeras vueltas de la carrera, aunque cree que a todos les pasó lo mismo.

"Fui un poco cauteloso en la curva 2", reveló Morbidelli cuando se le preguntó si iba más lento en ese paso por curva durante las primeras vueltas.

“Pero creo que fue así para todos, no solo para mí, porque también vi a Johann hacer un adelantamiento similar al que hizo conmigo en la curva 2, pero manteniendo una línea más lógica, dejando más margen".

"Así que creo que todos los pilotos después del accidente fueron más cuidadosos en esa curva".

Lo más leído: Honda en MotoGP y Mercedes en F1 "ofrecen" un puesto a Messi

A Zarco le obligaron a salir desde el pitlane por causar la colisión, y finalmente remontó hasta el 14º puesto tras haber tenido que adelantar a Morbidelli.

Morbidelli reconoce que quería evitar que Zarco lo pasara nuevamente en la curva 2, pero dice que el piloto de Avintia tenía un ritmo "muy bueno" en la curva 9.

"Johann me superó en la curva 9, un adelantamiento limpio", añadió. “Frenó y metió la moto por dentro y me adelantó bastante limpio".

“Fue un adelantamiento mucho mejor que el del fin de semana anterior. Tenía la esperanza de que no me adelantara en la curva 2. Tenía dudas, porque claramente tenía mejor ritmo, lo vi venir".

"Me preguntaba dónde me iba a adelantar, pero me adelantó muy bien y limpio en la curva 9. Hizo un buen trabajo".

Morbidelli terminó sumando un solo un punto en el GP de Estiria al ser 15º, pero lo celebró teniendo en cuenta dónde estaba siete días antes.

“Fue un día muy difícil, un fin de semana muy extraño, en el sentido de que en los entrenamientos parecía que teníamos un ritmo bueno para ir a por la quinta, sexta o séptima posición, algo así".

“Hice una buena salida, pero luego cometí un gran error en la curva 3 y perdí mucho terreno, y luego a partir de ahí fue difícil porque tenía que pilotar gestionando nuestros puntos débiles".

"Fue una carrera difícil por eso, pero pude sumar un punto y lo aceptaré con mucho gusto porque la semana anterior estaba en una situación completamente diferente después de la carrera".

Pasa las flechas para ver todas las imágenes. Pulsa en el 'play' para que se vayan pasando solas

Galería Lista Accidente de Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 1 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 2 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 4 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 8 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 9 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 10 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 11 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 12 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 13 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 14 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 15 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Johann Zarco, Avintia Racing 16 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 18 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 20 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 21 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 32 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mira aquí todas las imágenes del GP de Austria