Los 20 pilotos con más seguidores en redes sociales

Las redes sociales han dejado de verse como un mundo paralelo a la vida real y actualmente forman parte del día a día de los personajes públicos. Los pilotos no son ajenos a ello y a veces incluso las usan como plataforma para realizar anuncios importantes sobre su carrera.

No es casualidad que la lista la lideren dos pilotos que recientemente realizaron uno de los intercambios más esperados de los últimos tiempos: Valentino Rossi y Lewis Hamilton. Ambos suman cerca de 46 millones de seguidores, aproximadamente el número de habitantes de España en 2019. La cifra no sólo es abultada, sino que entre sus seguidores destacan figuras de la talla de Neymar, Rafa Nadal o Will Smith, entre otros.

El italiano prefiere publicaciones relacionadas con su vida sobre la Yamaha, aunque a veces comparte fotografías con su novia, Francesca Sofia Novello, o con amigos. Hamilton, por su parte, utiliza sus redes, principalmente Instagram, más enfocadas a mandar mensajes para concienciar sobre el medio ambiente y la contaminación, eventos de moda, retratos con celebridades como Elton John o con sus perros (Coco y Rosco). En 2017, realizó una publicación que le hizo recibir duras críticas y por la que decidió borrar todas las fotos que había publicado hasta ese momento.

Las cinco primeras posiciones las ocupan pilotos de MotoGP y F1. En el 6º aparece Dale Earnhardt Jr., de la NASCAR. En cuanto a los españoles. Marc Márquez ocupa el mejor lugar, tercero, con otros dos compatriotas completando el top 5.

Mención especial merece Kimi Raikkonen. Aunque no aparece entre los 20 primeros, pese a no tener cuenta verificada en Facebook ni Twitter, sus publicaciones en Instagram las siguen 1.754.651 seguidores.

↓ Estos son los pilotos más seguidos en redes sociales* ↓

Galería Lista #20 Romain Grosjean, Haas F1 1 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 1,846,985 Seguidores en RS #19 Carlos Sainz Jr. 2 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 1,847,978 Seguidores en RS #18 Kevin Harvick 3 / 21 1,872,439 Seguidores en RS #17 Valtteri Bottas 4 / 21 Foto de: Daimler AG 2,230,358 Seguidores en RS #16 Mark Webber 5 / 21 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images 2,294,297 Seguidores en RS #15 Rubens Barrichello 6 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 3,193,920 Seguidores en RS #14 Felipe Massa 7 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 3,210,582 Seguidores en RS #13 Charles Leclerc 8 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 3,259,748 Seguidores en RS #12 Dani Pedrosa 9 / 21 Foto de: KTM 3,546,944 Seguidores en RS #11 Jimmie Johnson 10 / 21 4,123,946 Seguidores en RS #10 Daniel Ricciardo 11 / 21 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 4,540,489 Seguidores en RS #9 Max Verstappen 12 / 21 Foto de: Erik Junius 4,682,063 Seguidores en RS #8 Jenson Button 13 / 21 Foto de: Alexander Trienitz 4,861,933 Seguidores en RS #7 Nico Rosberg 14 / 21 Foto de: Alexander Trienitz 6,264,568 Seguidores en RS #6 Dale Earnhardt Jr. 15 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 6,321,888 Seguidores en RS #5 Fernando Alonso 16 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 7,007,153 Seguidores en RS #4 Jorge Lorenzo 17 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7,680,198 Seguidores en RS #3 Marc Márquez 18 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11,394,722 Seguidores en RS #2 Lewis Hamilton 19 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 19,551,011 Seguidores en RS #1 Valentino Rossi 20 / 21 Foto de: FotoSpeedy 26,818,851 Seguidores en RS Top20 de los pilotos en Redes Sociales 21 / 21

*(actualizado a diciembre 2019)