Raúl Romero, el propietario del equipo Esponsorama Avintia de MotoGP, explicó este sábado en conversación con Motorsport.com que “si Rossi quiere meter a su hermano en Avintia, que pague”, una información que centró gran parte de la rueda de prensa del corredor italiano esta tarde en el circuito francés.

“Bueno, lo primero es intentar no pagar yo, eso es algo fundamental, mejor que pague la VR46 o nuestro patrocinador”, dijo entre risas el astro de Tavullia, que también medita cerrar la estructura de Moto3 para aprovechar esos recursos en la aventura de Luca Marini en MotoGP.

“Estamos pensando en todo, intentaremos concretar lo de Luca con Ducati, sobre todo si Ducati tiene un interés particular en él, no solo para hacer un año”, dijo.

“Me gustaría no tener que cerrar Moto3, pero hay que ver el dinero del que disponemos para saber si podemos seguir con el proyecto”, admitió al respecto de ese tema.

Le insistieron a Rossi si había comprado las plazas del equipo Avintia en MotoGP para 2021, o si cabía esa posibilidad.

“Esa información no es verdad, no he comprado ninguna plaza. En 2021 la VR46 no tendrá un equipo en MotoGP, seguro. Podemos hablar para el futuro, para 2022, pero ahora solo está abierto a que Marini corra con el equipo Avintia, no con el VR46. Esa es la única posibilidad de que esté en MotoGP”, zanjó el #46 en relación al próximo curso.

Las fotos de Valentino Rossi en el GP de Francia