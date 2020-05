Rossi: “Elegiría a Dovizioso y Morbidelli para un MotoGP de las Naciones”

Durante el parón deportivo por la pandemia del COVID-19, los pilotos se están prestando a realizar apariciones en las redes sociales desde el confinamiento de su propio domicilio.

El equipo Yamaha organizó un encuentro entre dos de sus estrellas, el multicampeón de MotoGP Valentino Rossi y la estrella del motocross francés Gautier Paulin.

En la conversación, ambos pilotos intercambiaron información sobre sus respectivas especialidades, y Valentino mostró un gran interés por el formato del Motocross de las Naciones, del que Paulin fue ganador, con el equipo de Francia, nada menos que en cinco ocasiones, desde 2014 hasta 2018.

“Es un formato que me gusta”, asegura Rossi respecto a la competición, que aglutina a final de temporada a selecciones de tres pilotos de cada país.

“Es algo especial y nosotros en MotoGP sentimos un poco de envidia porque no tenemos nada parecido”, añade el italiano, nueve veces campeón mundial.

“Realmente sería divertido que pudiéramos hacerlo también nosotros, en mi equipo elegiría a Franco Morbidelli y Andrea Dovizioso”, señala Valentino, dejando en el banquillo a Danilo Petrucci, Andrea Iannone y Pecco Bagnaia, los otros tres italianos de la categoría reina.

"Me siento como si tuviera 20 años"

Rossi, que ha tomado ya la decisión de seguir en activo en 2021, casi con seguridad en el equipo Petronas, habla también sobre los planes de una temporada reducida este año.

“Creo que la temporada puede empezar alrededor de julio o agosto, reduciendo el personal de los equipos y desafortunadamente sin el público. Si logramos disputar 8-10 carreras, creo que sería realmente positivo porque un año sin Mundial es malo para todos”, subraya.

El italiano, que cumplió 41 años en febrero, asegura sentirse mucho más joven y, por el momento, descarta la idea de ser padre, pese a mantener una relación formal con su pareja.

“No tengo mucho tiempo [para ser padre], mi novia es muy joven y yo ya tengo 41 años. Me gustan los niños, pero también me gusto a mí mismo. Siento que todavía tengo 20 años y no 40. Esto es algo para lo que tienes que estar preparado y creo que nunca lo estaré”, asegura entre risas.

Aunque admite que el hecho de ser padre “creo que es una gran emoción y todo el mundo debería intentar tener un hijo”, reconoce el #46.

↓ 20 campeones que ha 'jubilado' Valentino Rossi ↓

Galería Lista Alex Crivillé 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El campeón de 500cc en 1999 tan solo coincidió con Rossi en 2000 y 2001, antes de anunciar su retirada. Kenny Roberts Jr. 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Roberts privó a Rossi de ganar el título en su debut en 500cc en 2000. El estadounidense siguió en activo hasta mediados de 2007. Max Biaggi 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tetracampeón de 250cc, fue el principal rival de Rossi en sus inicios. Dejó MotoGP en 2005 para irse al WorldSBK, donde sumó dos títulos más antes de abandonar la competición en 2012. Casey Stoner 4 / 20 Foto de: Bob Heathcote El campeón de MotoGP en 2007 y 2011 se retiró en 2012 con solo 27 años. Jorge Lorenzo 5 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing El tricampeón de MotoGP fue capaz de ganar a Rossi con su misma moto. En 2019 se ha retirado después de su paso por Honda con 32 años. Dani Pedrosa 6 / 20 Foto de: Camel Media Service Pedrosa llegó a MotoGP en 2006 como la gran esperanza para vencer a Rossi, pero se retiró en 2018 sin poder llegar a hacerlo. Se fue con dos títulos de 250cc y uno de 125cc. Carlos Checa 7 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Checa alcanzó la gloria fuera de MotoGP. En 2013 se retiró en el WorldSBK tras coronarse dos años antes. Loris Capirossi 8 / 20 Foto de: Ducati Corse Con dos títulos de 125cc y uno de 250cc, en MotoGP no pasó de la tercera posición. Lo dejó en 2011 con 38 años. Oliver Jacque 9 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing El campeón de 250cc en 2000 no llegó a triunfar en la categoría reina y se retiró en 2007. Troy Bayliss 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Como Rossi, Bayliss ha alargado su carrera en distintos campeonatos hasta más allá de los 40 años. Fue campeón del WorldSBK en 2001 antes de ir a MotoGP. Tras dejar la categoría, sumó otros dos títulos en el mundial de motos derivadas de serie en 2006 y 2008, cuando dejó el primer nivel. Colin Edwards 11 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing El bicampeón del WorldSBK se retiró en 2014 con 40 años cumplidos. Ben Spies 12 / 20 Foto de: Yamaha MotoGP Las lesiones llevaron al campeón del WorldSBK en 2009 a la retirada en 2013 con solo 27 años. Marco Melandri 13 / 20 Foto de: Gresini Racing Melandri ha colgado el casco este año con 37 años y el título de 250cc en 2002 en su palmarés. Stefan Bradl 14 / 20 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Aunque no está retirado oficialmente, el campeón de Moto2 en 2011 se recicló como probador de Honda desde 2018 tras un fugaz paso por el WorldSBK y ha participado en algunas carreras como wild card. James Toseland 15 / 20 Foto de: XPB Images El bicampeón del WorldSBK se retiró en 2011 tras haber coincidido con Rossi en MotoGP en 2008 y 2009. Gabor Talmacsi 16 / 20 Foto de: XPB Images El húngaro, campeón de 125cc en 2007, llegó a correr en MotoGP en 2009. Tetsuya Harada 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El japonés coincidió con Rossi en 2000 y 2002, cuando se retiró con 32 años y el Mundial de 250cc en 1993 en su haber. Mike di Meglio 18 / 20 Foto de: Avintia Racing El campeón de 125cc en 2008 corrió en MotoGP en 2014 y 2015. Sigue en activo en otras categorías como MotoE. Neil Hodgson 19 / 20 Foto de: Fabrice Crosnier El campeón del WorldSBK en 2003 solo coincidió con Rossi en MotoGP un año más tarde. Hiroshi Aoyama 20 / 20 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH El último campeón de 250cc en 2009 corrió en MotoGP hasta 2017.

(Pulsa sobre la imagen para verla ampliada)