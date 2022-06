Quartararo la lía en Assen; Aleix, también

Cargar el reproductor de audio

El de Yamaha, indiscutible líder del Mundial al llegar a Holanda, la última cita antes del parón veraniego tendrá más de un mes para comerse la cabeza y no es para menos: Quartararo midió mal en la Catedral, quiso meterse por dónde no cabía y cuando no tocaba (cuarta vuelta), habida cuenta de que tenía toda la carrera por delante.

El Diablo le metió la rueda delantera de su M1 a Aleix Espargaró, que circulaba el segundo, y el tren anterior de su prototipo no aguantó. El actual campeón se llevó puesto al de Aprilia, que se reincorporó a la pista el 15º y llevó a cabo una brutal remontada hasta la cuarta posición en la que cruzó la meta, después de un doble adelantamiento antológico.

Ese resultado y el abandono de Quartararo –se cayó una segunda vez– le permiten a Espargaró recuperar un buen puñado de puntos respecto del líder, que ahora disfruta de menos de un gran premio de margen.

El incidente entre los dos primeros clasificados de la tabla general le despejó el camino a Bagnaia, que rodó siempre en solitario y se llevó su tercera victoria en lo que va de curso.

Más sobre la caída: Vídeo: el grave error de Quartararo que le dejó fuera de Assen

Marco Bezzecchi confirmó definitivamente su tremenda progresión con la segunda plaza, el mejor resultado del novato en la categoría de las motos pesadas. Esta es la 17ª vez de forma consecutiva que una Ducati termina en el podio, la mejor racha para la casa de Borgo Panigale desde los tiempos de Casey Stoner.

Maverick Viñales, por su parte, supo defenderse de los ataques de Jack Miller para subirse al podio por primera vez como corredor de Aprilia.

El australiano (sexto) y Brad Binder (quinto) se vieron sorprendidos por la fuerza de Aleix Espargaró, que les metió la moto a los dos en la última variante para rubricar, probablemente, la mejor carrera de su vida.

Jorge Martín finalizó el séptimo y finalizó por delante de Joan Mir, de Miguel Oliveira y de Alex Rins, que cerró el top ten.

Mira cómo están los mundiales en esta temporada 2022 de MotoGP: Así quedan los mundiales de MotoGP 2022 tras Assen

Resultados de la carrera de MotoGP en Assen 2022​